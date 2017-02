Lierse-fans woest na omstreden transfer: “Een klets in ons gezicht”

De supporters van Lierse kruipen in hun pen op de sociale media. Ze zijn woest omdat speler Ayub Masika per direct vertrekt naar het Chinese Beijing Renhe FC. Niet alleen dat dit gebeurt in volle hoogtepunt van de competitie 1B schiet de fans in het verkeerde keelgat, ook dat achter Beijing dezelfde investeerders zitten als directe concurrent voor de promotie, Roeselare.

Lierse speelt volgend weekend tegen Roeselare. De inzet van de match is een ticket voor de testmatchen, met oog op promotie naar eerste klasse. Net op dit cruciale moment laat Lierse zijn speler Ayub Masika gaan.

“Als ik Eric Van Meir was dan zou ik per direct mijn ontslag geven. Hij die onze ploeg weer op de rails heeft gezet, wordt hierdoor in zijn hemd gezet en eigenlijk gewoon belachelijk gemaakt door een bestuur dat een financiële put uit het verleden moet dempen”, is een van de reacties op Facebook.”

Foto: smb

De supporters kijken niet alleen richting bestuur, maar schatten ook de ambities van de speler niet hoog in: “Hoe kan in Godsnaam een tweedeklasser in China een ‘kans’ zijn voor een speler? Wanneer komt Lierse weer in eigen handen en uit de tentakels van onze voorzitter?” “Lierse shame on you!”, vult een collega-supporter aan. “Gewoon weeral de zoveelste klets in de brave supporter zijn gezicht. Ik hoop nu echt dat het na zondag playoff 2 is, moeten we ons daarover ook niet meer druk maken.”

Dat Roeselare onrechtstreeks door de eigenaarsconstructie een vinger in de pap kan hebben bij de transfer, wordt ook geopperd: “Misschien heeft Roeselare een keuze gemaakt: finale tegen lierse. Dus een van hun beste spelers weghalen voor die finale. Met andere woorden, dit kan ook nadelig voor antwerp zijn.”

