Antwerpen - Het muziekcentrum Amuz in de Kammenstraat zal vanaf 2018 de nieuwe stek zijn van het Europese unie barok-orkest. Dat European Union Baroque Orchestra verhuist van Londen naar Antwerpen.

Dat doen ze omdat ze vrezen voor de gevolgen die de Brexit zal hebben. Het orkest wil een mogelijk financieel verlies vermijden door zich te vestigen in een land binnen de Europese Unie. In België dus en meer bepaald in Antwerpen.