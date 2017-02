Waarom wij nu al in Wembley zijn, drie dagen voor AA Gent er speelt

Gent - AA Gent speelt donderdag een historisch duel. Wat ook de uitslag wordt, spelen op Wembley is mythisch. Omdat het een once in a lifetime-ervaring wordt, zijn wij met Sportwereld.be al naar Londen afgereisd. Onze reporter Jef Van Hoofstat brengt de komende dagen in woord en beeld verslag uit van de aanloop naar deze historische match van AA Gent. Geen enkel detail zal zijn aandacht ontsnappen om u op de hoogte te houden. Want dat wordt het natuurlijk, een dag om nooit te vergeten.

Reden 1. Omdat Wembley mythisch is

Om u een idee te geven over de betekenis van Wembley voor het voetbal: onder de middenstip van het nieuwe stadion -dat in 2007 het oude uit 1923 verving- ligt een tijdscapsule begraven. De inhoud? Memorabilia van de Olympische Spelen 1948, tv-beelden van de WK-finale 1966, een toen hedendaags shirt van Engeland, maar ook CD’s van Madonna en een poster van een Harry Potter-film. Samengevat: Engeland is ‘the home of football’, ‘Wembley is the home of English football’. Niemand vergeet ooit een bezoek aan dit stadion, dat zult u de komende dagen zeker merken.

Het oude Wembley met de twee karakteristieke torens Foto: BELGAIMAGE

Het ‘nieuwe’ Wembley heeft geen torens, wel een even karateristieke boog boven het veld Foto: BELGAIMAGE

Reden 2. Omdat hier voetbalgeschiedenis werd geschreven

Wembley is de plek waar al sinds 1923 de finale van de legendarische FA Cup wordt afgewerkt, de plek ook waar Geoff Hurst in 1966 Engeland naar de eerste -en voorlopig ook enige- wereldtitel schoot met een omstreden doelpunt: zelfs 51 jaar later weten we nog niet of zijn schot via de dwarslat over de lijn was of niet. Lijnrechter Tofiq Bahramov uit Azerbeidjan vond van wel en gunde Albion de 3-2 -het zou uiteindelijk nog 4-2 worden. En u mag drie keer raden in welk stadion de Duitser Oliver Bierhoff in 1996 de eerste ‘golden goal’ ooit scoort? Jawel, in Wembley, in de EK-finale tegen Tsjechië dan nog.

Reden 3. Omdat AA Gent alle kaarten in handen heeft

Antwerp in 1993: nog steeds de laatste Belgische Europese -weliswaar verloren- finale ooit Foto: BELGA

De Buffalo’s zijn na Club Brugge (1978) en Antwerp FC (1993) pas de derde Belgische club die op de heilige grond een wedstrijd met inzet spelen. Beide teams verloren toen hun Europese finale: Club met 1-0 van Liverpool in de finale van Europa Cup I, Antwerp met 3-1 van Parma in de finale van de Beker voor Bekerwinnaars. Met andere woorden: AA Gent kan een primeur voor het Belgisch voetbal laten optekenen. De eerste stap werd vorige donderdag al gezet met een verdiende 1-0 zege in de Ghelamco, deze week wacht een heksenketel met 75.000 toeschouwers -waaronder 7.000 Buffalo’s.

Reden 4. Omdat dit de honderdste Europese match van de Buffalo’s is

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, speelt AA Gent donderdag uitgerekend de honderdste wedstrijd uit het bestaan van de club. Geen mooier decor om in te stunten, geen betere reden om hen deze week op de voet te volgen.