Afgedankt koninklijk jacht wordt carnavalswagen

Een Duitse handelaar in oud ijzer heeft een jacht dat ooit van onze koninklijke familie was, van de sloophamer gered. Het roestende vaartuig krijgt een nieuw leven als carnavalswagen.

Daniel Nader kocht het jacht, dat zo oud is dat het niet meer gerestaureeerd kon worden, op als oud ijzer. Maar in plaats van het direct te slopen, vond hij toch nog een klant die er in geïnteresseerd was. Wintersportvereniging Ultimate Ski Club Pötzerreut gaat het schip ombouwen tot carnavalwagen voor de jaarlijkse stoet. Er wordt nu met man en macht gewerkt om het vaartuig klaar te krijgen.

Van wie het jacht precies was, wordt niet bekend gemaakt. Maar het behoorde alleszins onze koninklijke familie toe.