KAA Gent spelt supporters nog eens de les voor afreis naar Wembley

Gent -

“Oh, behave” is niet enkel de slagzin van de Britse spion Austin Powers. Het is ook de raad die KAA Gent meegeeft aan de meer dan 7.000 supporters die donderdag naar Londen reizen voor de wedstrijd tegen Tottenham. “We willen fans in Wembley, niet in de cel”, zegt veiligheidscoördinator Dirk Piens.