Marineschip redt Belg die schipbreuk leed nabij Ushuaia

De 41-jarige landgenoot Alex Van Cauwenbergh heeft een avontuurlijke reis naar o.a. Patagonië, bijna met de dood bekocht. Volgens de lokale media leed zijn boot schipbreuk tijdens een zware storm. De Argentijnse marine pikte hem op.

Van Cauwenbergh bevond zich in het Beaglekanaal, dat de Stille en de Atlantische Oceaan met elkaar verbinden nabij Argentinië. Het is een excursie die iedereen die richting Vuurland trekt moet gedaan hebben omdat je er onder meer grote kolonies zeeleeuwen kan spotten en de natuur er uniek is.

Het weer is er echter zeer verraderlijk en kan er ineens omslaan. Dat was ook nu het geval. In wiens gezelschap onze landgenoot verkeerde, is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat de Belg in het Beaglekanaal, genoemd naar het schip HMS Beagle waarop Darwin onderzoeksreizen maakte, zaterdag in een zware storm terechtkwam.

Het zeiljacht raakte onbestuurbaar. De schipper kon een noodsignaal uitsturen.

Het Maritiem Reddings- en Coordinatiecentrum in Oostende had op 18 februari het noodsignaal binnengekregen, zo meldt kapitein Réjane Gyssens.

“Om 1.35 uur. We hebben daarop meteen de Argentijnse collega’s en kustwacht verwittigd. Ze hadden het signaal ook doorgekregen. Om 22 uur konden ze de man lokaliseren. Hij was in goede gezondheid. De zeilen van zijn boot waren stuk, net als het anker. De opvarende is inmiddels overgebracht naar de zuidelijke Argentijnse stad Ushuaia. Zijn familie is op de hoogte”.