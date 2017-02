Nathalie Meskens met torenhoge split en Josje in gewaagd doorschijnende outfit op premiere “Allemaal Familie”

Nathalie Meskens’ nieuwe film “Allemaal Familie” ging vandaag in première en bekend Vlaanderen tekende maar al te graag present. Vooral Josje Huisman en Nathalie zelf gingen over de tongen door hun gewaagde kledingkeuzes.

Nathalie Meskens speelt samen met (voormalig) Thuis-acteur Bill Barberis de hoofdrol in de film “Allemaal Familie” en hoewel ook die strak in het pak op de rode loper verscheen, was het toch Meskens die met alle aandacht ging lopen in haar elegante, zwarte jurk met wel erg hoge split.

Een bericht gedeeld door Annemie Ramaekers (@annemieramaekers) op 20 Feb 2017 om 10:55 PST

Een bericht gedeeld door Bill Barberis. Some actor. (@billbarberis) op 18 Feb 2017 om 10:44 PST

De torenhoge split in de jurk van Nathalie Meskens bleef niet onopgemerkt, maar de winnares in de categorie “gewaagde premièrekledij” is toch Josje die met haar doorschijnende topje alle aandacht naar zich toe trok. Zij was samen met onder meer danser Wim Vanlessen en stylist Jody Van Geert op de avant-première van de film in de Koningin Elisabethzaal.

Een bericht gedeeld door Josje Huisman OFFICIAL (@josjecoos) op 20 Feb 2017 om 11:16 PST

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre