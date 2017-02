Op zoek naar 100.000 euro voor operatie Maithili (11): “Alternatieve behandeling niet terugbetaald”

Brugge - Maithili is geopereerd in een ziekenhuis in Londen. Het meisje, dat aan een zeldzame hersentumor lijdt, zet zo weer een stap in de goede richting. Alleen het prijskaartje baart haar en haar ouders extra kopzorgen: 100.000 euro.

Met twintig mensen en een robot werd de elfjarige Maithili Vanhille uit Assebroek in een Londens ziekenhuis geopereerd. En met succes. De specialisten plaatsten katheters in de tumor. Op die manier kan de chemo rechtstreeks toegediend worden. Dat gebeurde gisteren al en gaat vandaag dinsdag voort. “Normaal zou ze morgen woensdag weer naar huis mogen”, zegt papa Sam.

De kleine Maithili lijdt aan een uiterst zeldzame hersenstamtumor. Een Duitse dokter slaagde er al in om de tumor stabiel te houden en zelfs iets te verkleinen. Maar alle hoop van Maithili en het gezin is gevestigd op een Londense specialist. Hij ontwikkelde een alternatieve behandeling waarbij katheters op vier plaatsen in de tumor aangebracht worden om zo chemo toe te dienen.

Maithili werd uiteindelijk toegelaten om de behandeling te ondergaan. Zij reisde vorige week met haar familie naar Londen. Vrijdag vond de operatie plaats.