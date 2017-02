Spaanse topclub in poleposition voor Youri Tielemans

Waar gaat Youri Tielemans (19) heen? Het wordt dé transfervraag van deze zomer, nu nog meer na zijn twee wereldgoals tegen KV Oostende. Volgens onze informatie beschikt Atlético Madrid op dit moment over de beste papieren. Zij begonnen in 2015 al met verkennende gesprekken en zijn capabel om de door Anderlecht gevraagde recordsom – minstens 22 miljoen euro – te betalen. Al kunnen andere clubs hen nog overbieden.

Terwijl Youri Tielemans goud in zijn voeten heeft, heeft RSCA-manager Herman Van Holsbeeck goud in zijn handen. Tielemans is dit jaar met 16 goals en 9 assists de productiefste middenvelder in Europa. Hij doet daarmee beter dan Davy Klaassen (15 goals en 6 assists) van Ajax en ­Marek Hamsik (12 goals en 9 assists) van Napoli. Bovendien is hij met zijn 19 jaar de jongste in die top tien.

Afspraken

Het lijdt dus geen twijfel dat Tielemans in Play-off 1 aan zijn Belgische afscheidstournee begint. Zijn twee bommen op Oostende trokken ook de laatste twijfelaars in ons land over de streep. In het buitenland zijn ze al langer gecharmeerd door het relatief zeldzame profiel van Tielemans, een jonge middenvelder met meer dan 150 matchen op de teller die met één pass een defensie kan opensplijten.

Hij werd al geciteerd bij Juventus, Napoli, Dortmund, Tottenham, Everton, Monaco en Atlético. Die laatste club zou een streepje voor hebben in de onderhandelingen en hun interesse werd ons opnieuw bevestigd door ­Tielemans’ entourage.

Al lang interesse

Dat komt vooral omdat Atlético zich al in april 2015 – na het tweede goeie seizoen van Youri – meldde. Van Holsbeeck woonde toen samen met Christophe Henrotay, de zaakwaarnemer van Tielemans, in het Estadio Vincente Calderon het duel Atlético - Real ­Sociedad (2-0) bij. De Anderlecht­manager ontmoette er toen Miguel ­Angel Gil Marin en Andrea Berta, respectievelijk de technisch en sportief directeur van Atlético.

In diezelfde week titelde de Spaanse sportkrant AS dat er een principe­akkoord was over Tielemans. Dat werd door Van Holsbeeck geminimaliseerd tot “verkennende gesprekken”, maar er werd toen wel een zekere basis gelegd.

Atlético hield het dossier Tielemans daarna altijd warm. Sportkrant AS sprak een seizoen later over een transferprijs van zo’n 20 miljoen en manager Henrotay, die er ook Thibaut Courtois en Yannick Carrasco plaatste, besprak er vorig jaar nog de voorwaarden voor een transfer.

Manager Ronaldo

Achter de schermen kijkt ook Jorge Mendes toe. Henrotay heeft een goeie verstandhouding met de manager van Cristiano Ronaldo en Mendes is huismakelaar bij clubs als Atlético en Monaco. Hij ziet het sportieve en economische potentieel van Tielemans en het verwonderde dan ook niet dat ­Monaco vorige zomer een bod van 18 miljoen deed. Carrasco legde toch hetzelfde parcours via Monaco naar Atlético af, niet? Al weigerde Anderlecht toen nog de deal.

Deze zomer kan Atlético wel succesvol toeslaan. Twee van hun middenvelders Tiago (35) en Gabi (33) worden een dagje ouder en zien hun contract aflopen. Voor Tielemans zijn er wel twee voorwaarden, het sportieve project en het discours van de trainer. “Stap per stap groeien: dat is de beste houding voor een jonge voetballer. Liever een tussenstap maken, dan op de bank belanden”, zei hij vorige week in het voetbalprogramma La Tribune.