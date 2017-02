Derde match, derde goal voor Carrasco?

Vanavond ontvangt Leverkusen Atlético Madrid. Bij de Spanjaarden is Rode Duivel Yannick Carrasco (foto) weer on fire. Hij scoorde in de laatste twee competitiematchen, tegen Celta de Vigo en Gijon. Lukt het nu ook in de Champions League? In de groepsfase was hij al twee keer goed voor de winning goal, tegen Rostov en Bayern München. “Maar we zijn op onze hoede. Zeker omdat Leverkusen met Chicharito een spits in vorm heeft rondlopen”, zegt trainer Diego Simeone. Klopt, de Mexicaan scoorde net vijf keer in drie duels. “Maar wij gaan er zoals steeds een grote intensiteit tegenover zetten. Passie blijft erg belangrijk in het voetbal.” Atlético heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden. Het was vorig seizoen nog (verliezend) finalist, net als in 2014.