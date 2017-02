Bracke: 'What doesn't kill you, makes you stronger'

Gent - "What doesn't kill you makes you stronger. Als je wonden hebt, maar je gaat er niet aan dood, daar word je sterker van." Dat heeft Siegfried Bracke (N-VA) maandagavond verklaard in de gemeenteraad van Gent, naar aanleiding van de discussie over mandaten.

Het werd stil maandagavond in het stadhuis, toen Siegfried Bracke het woord nam. Een hele zitting lang had hij nog niets gezegd, nadat Bracke maandagochtend een persconferentie gaf. Maar Bracke wou "een paar puntjes op de i zetten".

Hij begon met "What doesn't kill you makes you stronger. Als je wonden hebt, maar je gaat er niet aan dood, daar word je sterker van."

Bracke herhaalde zijn uiteenzetting die hij maandagochtend gaf op een persconferentie en richtte zich rechtstreeks tot Daniël Termont: "0 euro heb ik gekregen bij Telenet in 2015 en 2016. Iets anders dan het verhaal dat u met brio in de markt hebt gezet. U kan alles verkopen, ook onwaarheden."

Beschaamd

"Ik zal u niet vragen of ge niet beschaamd zijn. Want die schaamte kan alleen komen van de binnenkant. En daar zit het bij mij nog goed. Tenzij u natuurlijk vind dat een kamervoorzitter die tegelijkertijd ook voorzitter is van de socialistische mutualiteiten in deze discussie hoort. Dat u vindt dat het kan binnen de zuil, maar niet buiten de zuil."

"U moet over het verstand van een garnaal beschikken als u vindt dat er sprake was van belangenvermening. Er zijn zelfs kamervoorzitters geweest die in de raad van bestuur zaten van een bank, en niet lang geleden. Neen, in de 21ste eeuw. (aan Termont) U zat daar overigens zelf, maar hebt daar niet tegen geprotesteerd."

"De discussie heeft slachtoffers gemaakt, ook bij u. En het zou mij verwonderen dat het daarbij blijft. Deze discussie is niet bij het eindpunt. Ik roep het college op tot échte transparantie, met alles erop en eraan."

Factchecking

"Ik lees dat uit factchecking blijkt dat sommige collega's een aantal mandaten over het hoofd hebben gezien. Ik roep iedereen op om duidelijkheid te creëren over de manier van tellen. Als de ene een bruto bedrag vermeldt, een andere netto, dat werkt niet. Als je de partijafdracht erbij meetelt, dan kom je in een totaal ander systeem."

"Idem dito overigens voor de Pvda, van wie wij met zijn allen stilletjes de agenda aan het uitvoeren zijn. Hub verkozenen, ook in het parlement, kosten evenveel aan de belastingbetaler als de 148 anderen. Het is onverstandig zich te laten opjagen door poujadistische agenda's."

"Over dat bijklussen, in de brede zin van het woord, gaat mijn raadsbesluit. Zie het gerust als aanvulling bij het krakkemikkige besluit dat hier vorige week is goedgekeurd." Bracke diende daarop een voorstel in om het aantal bestuursmandaten vanuit de Stad Gent terug te dringen.

Bracke zei ook dat hij vindt dat het bekendmaken van mandaten en vergoedingen een kwestie is van elke fractie individueel.

De volledige verklaring van Bracke is te lezen op zijn website