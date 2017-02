Postbode komt niet meer elke dag aan huis

Alleen nog post op maandag, woensdag en vrijdag. Het BIPT, de toezichthouder op de postdiensten in ons land, vindt het alvast een goed idee.

Aangezien de klassieke brief stilaan afgedaan heeft, is het nog maar de vraag of het rendabel is om elke dag duizenden postbodes op pad te sturen. “Klassieke brieven verliezen snel marktaandeel. En we moeten vermijden dat postbodes binnen vijf jaar met lege zakken rondrijden”, klinkt het.

“Brievenpost is een puur func­tionele gelegenheid geworden: het gaat nog om facturen, verzekeringspapieren, enzovoort. Dingen waar we emotionele waarde aan hechten of die héél dringend zijn, sturen we tegenwoordig per mail of sms. Met spanning uitkijken doen we alleen nog naar een postpakketje, niet naar de gewone post.”

Ook de klant van Bpost lijkt er zo over te denken. Uit een bevraging blijkt namelijk dat ook zij zich kunnen vinden in een niet-dagelijkse bedeling. Zolang de krant maar elke dag komt, zo bleek.