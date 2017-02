Wanneer man verkleed als Ninja Turtle zijn pak uit doet, kan dit meisje haar ogen niet geloven

Amelia Messenger uit de Amerikaanse staat Florida heeft eind januari de verrassing van haar leven meegemaakt. Toen een man verkleed als Teenage Mutant Ninja Turtle een bezoekje bracht tijdens haar karateles, wist ze met haar vreugde geen blijf. In het pak zat namelijk haar vader die ze al bijna een jaar niet meer had gezien.

De man had negen maanden legerdienst achter de rug en wilde zijn dochter op een leuke manier verrassen. Instructeur James Wright had weet van zijn plannetje en leidde alles in goede banen. Aanvankelijk probeerde hij de kinderen wijs te maken dat de Ninja Turtle even gedag kwam zeggen om reclame te maken voor een nakende langspeelfilm. Maar niets was natuurlijk minder waar.

“Waarom doe je niet even het hoofd uit?” zei Wright nog voor het moment van de waarheid. “Ik denk dat er hier iemand is die jou zal herkennen.” Meteen nadien volgde een liefdevolle knuffel tussen de vader en dochter die iedereen in de zaal ontroerde.