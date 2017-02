Daarom twijfelde Siegfried Bracke of hij vergoeding kreeg van Telenet

Siegfried Bracke zegt dat hij vorige week dinsdagavond, toen hij door Karin Temmerman en Daniël Termont hard werd aangepakt op de Gentse gemeenteraad, twijfelde of Telenet hem een vergoeding stortte of niet. Dat werd vernomen van Siegfried Bracke zelf in de marge van de Gentse gemeenteraad.

Siegfried Bracke kondigde maandagmorgen aan dat hij een stap opzij zet als fractieleider voor N-VA in de Gentse gemeenteraad en geen lijsttrekker wordt voor zijn partij in de stad. Hij nam die beslissing na de commotie van de voorbije week rond zijn adviseursfunctie (en vergoedingen) bij Telenet.

Op een persconferentie maandagmorgen verraste Siegfried Bracke door te zeggen dat hij enkel nog voor het jaar 2014 een factuur stuurde, maar niet meer sinds hij Kamervoorzitter is. Zijn verklaring werd later op de namiddag bevestigd door Telenet.

“Van bank veranderd”

Maandagavond, in de marge van de gemeenteraad, verduidelijkte Siegfried Bracke dat hij van bank veranderde en via elektronisch bankieren niet meteen terugvond of hij nu wel of niet een vergoeding van Telenet kreeg voor zijn advies. “Had ik een vergoeding gekregen, dan had ik het zeker geweten. Maar net omdat ik het niet kreeg, heb ik getwijfeld.” Daarnaast wilde Bracke rekening houden met de vertrouwelijkheidsclausule.

Het voorval leerde hem een les. “Voortaan druk ik alle rekeninguittreksels terug af.”