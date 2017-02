De doelman van het jaar: 130 kilo, pinten tijdens de pauze en snacks op de bank

Het mooiste voetbalverhaal van de dag werd in het Engelse Sutton geschreven. Het kleine Sutton United verloor er in de FA Cup met 0-2 van het grote Arsenal. Het enthousiasme was er niet minder om, vooral bij reservedoelman Wayne Shaw. Tijdens de rust zocht hij ale de kantine op voor enkele pinten en toen zijn ploeg drie keer gewisseld had, waagde de 46-jarige reservedoelman met een gewicht van 130 kilogram zich aan een smakelijk hapje.

I kid you not. Sutton reserve keeper Wayne Shaw is in the bar at half-time.

? Back-up keeper

? All three subs made

? Time for a pie



Tuck in, Wayne Shaw!