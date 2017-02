Nieuwe trend: trouwjurken passen voor het plezier

Wat doe je als je ervan droomt te schitteren in een dure trouwjurk, maar je die niet kunt betalen of geen partner hebt? Naar Nederland rijden, waar een middag bruidsjurken passen puur voor het plezier een populair tijdverdrijf aan het worden is. “Alleen door naar Nederland te rijden, heb ik toch mijn bruidsjurk-momenten kunnen hebben”, zegt Toska Audenaert, die afgelopen weekend met drie vriendinnen trouwjurken ging passen in Apeldoorn.

Ze kijkt heel veel naar ‘Say Yes to the Dress’, Toska Audenaert (32) uit Zele. De deelneemsters aan het bruidsprogramma op Vijf doen namelijk iets waar ze al jarenlang van droomt: eindeloos trouwjurken passen, tot ze dé jurk van hun dromen vinden.

“Alleen had ik tot nu telkens het vervelende gevoel dat het bij mij bij een droom zou blijven”, vertelt ze. “Ik ga trouwen komende zomer, maar omdat we maar een beperkt budget hebben, maakt mijn schoonmoeder de jurk. Natuurlijk is dat leuk, maar ik had het wel moeilijk met het idee dat ik dan nooit de bruidsjurk-momenten met vriendinnen zou hebben. Ik heb dus een gat in de lucht gesprongen toen bleek dat we ervoor naar Nederland konden.”

Bij onze noorderburen kunnen vrouwen namelijk in steeds meer bruidsmodewinkels puur voor de lol jurken passen, of ze nu trouwen of niet. “Ik ontdekte het bij toeval, op een avond dat ik met vriendinnen over mijn jurk aan het praten was. We besloten het erop te wagen en lukraak een aantal bruidswinkels aan te spreken met de vraag of we een middag mochten jurken komen passen, voor het plezier. In Vlaanderen vingen we telkens bot. Maar toen we ‘bruidskleding passen voor de lol’ ingaven in Google, hadden we prijs in Nederland. Geen seconde hebben we getwijfeld. ‘We denken dat we eens een weekendje naar Nederland gaan’, hebben we aan onze mannen gezegd.”

25 euro per persoon

“In Vlaanderen en Nederland is de trouwcultuur erg verschillend”, zegt wedding planner Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings. “Vlamingen nemen trouwfeesten doorgaans heel ernstig. In Nederland gaat het er veel losser aan toe. Vlaamse bruidsmodewinkels zijn er in die zin allesbehalve happig op om een middagje amusement aan te bieden: het vraagt veel tijd en biedt geen garantie op verkoop. In Nederland kijkt men daar anders naar.”

En dus beleefden Toska en haar vriendinnen afgelopen weekend in Yalisa’s Bruidsmode in Apeldoorn de tijd van hun leven. “Voor 25 euro per persoon hebben we drie uur mogen passen wat we wilden: van jurken, tot schoenen, juwelen en boeketten. We kregen cava, en mochten zoveel foto’s nemen als we wilden. We zijn ontzettend goed gesoigneerd. Het enige nadeel is dat we er dus wel meer dan twee uur voor in de auto hebben moeten zitten.”

Volgens Iris Decreus ziet het er echter niet naar uit dat de trend snel naar Vlaanderen zal komen overgewaaid. “Bruidsmodewinkels zitten er niet op te wachten”, zegt ze. “In sommige exclusievere winkels moeten klanten tegenwoordig zelfs al betalen om enkel nog maar een afspraak te kunnen maken.”