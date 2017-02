Familie van slachtoffer treinramp: “Vreselijk dat hij op zo’n jonge leeftijd al moest sterven”

De 21-jarige jongeman die zaterdag stierf bij de treinramp in Leuven, was een grafisch vormgever en een begenadigd pianist. Opmerkelijk: Elric Pronce groeide op in Pécrot, het kleine dorpje in het Waalse Grez-Doiceau, waar in 2001 ook al een vreselijk treinongeval gebeurde.

Bij dat bewuste ongeval botsten twee treinen op elkaar, doordat een trein kilometers lang over het verkeerde spoor reed. Er kwamen toen acht mensen om.

“Het is vreselijk dat hij op zo’n jonge leeftijd al moest sterven. Maar het is vooral de manier waarop, die het zo ondraaglijk maakt. Hij nam gewoon de trein”, zegt een tante van de jongeman.

Rouwregister

De NMBS heeft in het station van Leuven een rouwregister geopend voor het slachtoffer. De drie verongelukte treinstellen zijn ondertussen getakeld. Dat gebeurde volgens Infrabel vlotter dan verwacht. Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid: pas eind deze week laat het Leuvense parket in zijn kaarten kijken.