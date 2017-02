Termont: 'Stop de persoonlijke aanvallen, de populisten winnen'

Gent - "Laat ons terugkeren naar de inhoud. Stop met de persoonlijke aanvallen." Die oproep heeft Daniël Termont - die vorige week Siegfried Bracke (sp.a) zwaar aanpakte voor de televisiecamera's - maandagavond gelanceerd in de gemeenteraad van Gent.

De tweede gemeenteraad op een wijk tijd in Gent. En de tweede gemeenteraad die in het teken stond van de PubliPart-affaire en de politieke nasleep daarvan. Elke Sleurs, kersvers lijsttrekker van de Gentse N-VA, kwam twee uur te laat. Sven Taeldeman (sp.a) werd schepen. En Siegfried Bracke (N-VA) sprak kalm Daniël Termont aan over de aanval die hij vorige week te slikken kreeg.

De Gentse burgemeester reageerde met een oproep, een oproep tot "een mondeling pact tegen persoonlijke aanvallen". “Laat ons stoppen met persoonlijke aanvallen. Kunnen we dat hier samen afspreken? Laat ons samen een soort mondeling pact sluiten tegen persoonlijke aanvallen."

"Wat wij hier de laatste maanden hebben tentoon gespreid in deze raad was niet altijd even fraai", klonk het. "Er is maar één winnaar, en dat zijn de populisten en de extremisten. Al die zogenaamde schandalen schaden onze stad. Meer en meer mensen verliezen hun geloof in de politiek. En dat is gevaarlijk. We moeten hier samen iets aan doen. Laat het ons opnieuw over de inhoud hebben.”

De gemeenteraad stemde maandagavond in met een voorstel van Siegfried Bracke (N-VA) om tegen eind juni een doorlichting en efficiëntie-oefening te houden over alle mandaten die binnen het stadhuis van Gent zijn verdeeld. Een vraag van Vlaams Belang tot het ontslag van sp.a-schepen Martine De Regge werd weggestemd door de meerderheid.