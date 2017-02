Tottenham-coach: “Wedstrijd tegen AA Gent is voor ons als een echte finale!”

Het budget van Tottenham mag dan wel vele malen groter zijn dan dat van AA Gent, dat betekent niet dat Spurs-coach Mauricio Pochettino ervan uitgaat dat zijn ploeg de scheve situatie in de Europa League (1-0 verlies in de Ghelamco Arena) donderdag zomaar eventjes rechtzet in Wembley, al is het vertrouwen wel groot. Dat bevestigt de Argentijn in de London Evening Standard.

Tottenham won zondag overtuigend het FA Cup-duel tegen Fulham (0-3), wat zijn spelers volgens Pochettino “een grote vertrouwensboost moet geven” voor de terugwedstrijd tegen Gent. Spits Harry Kane scoorde een hattrick, maar volgens zijn coach is er “geen tijd om op wolkjes te lopen als we een voortijdige Europese exit willen vermijden tegen Gent”.

Pochettino waarschuwt de Buffalo’s ook: “We hebben de heenwedstrijd aangevat toen we mentaal op een dieptepunt zaten, na de nederlaag tegen Liverpool. Maar nu zijn we weer high. We moeten ons fris voelen, want donderdag op Wembley wordt voor ons gewoon een regelrechte finale. De wedstrijd tegen Fulham was voor ons een kans om te tonen dat we nog leven, en dat we de dingen nog kunnen rechtzetten na twee opeenvolgende nederlagen.”

“Na Gent hebben we allemaal een paar keer samengezeten. Dat was goed voor de groep, de reactie op het veld was fantastisch. Daar ben ik heel blij mee, nu moeten we dat gevoel vasthouden tot donderdag. Dat wordt een zeer belangrijke wedstrijd voor ons, voor onze eigen supporters. We moeten al onze energie aanwenden om de volgende ronde in de Europa League te behalen.”

Gent liet na de stuntzege in de heenwedstrijd dan wel punten liggen in de topper tegen Standard, het heeft ook een mentaal voordeel: de Spurs spelen zelden op hun best als ze het eigen White Hart Lane moeten verlaten voor Wembley. In de Champions League wonnen ze maar één van hun drie groepswedstrijden in het nationale stadion.