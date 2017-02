Ludo Vandewalle over ophefmakende transfer in Proximus League

Met het einde van de Chinese transferperiode in zicht heeft Beijing Renhe uit China nog snel Ayub Masika bij Lierse weggehaald. Sowieso opmerkelijk dat men in China uitgerekend bij een speler van godbetert Lierse terechtkomt. Nog opmerkelijker is het feit dat Beijing Renhe en Roeselare dezelfde familie als eigenaar hebben. Roeselare is een rechtstreekse concurrent voor Lierse in de strijd om promotie. Straks spelen Lierse en Roeselare mogelijk een rechtstreeks duel om promotie.