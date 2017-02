Eva Daeleman gaat “puur natuur”

Opmerkelijke foto van Eva Daeleman (26) op Instagram. De radio- en tv-presentatrice poseert er zonder één likje make-up en ze zegt erbij dat minstens een week lang te willen volhouden.

“Al sinds ik klein was, schaam ik me voor mijn wallen”, zo schrijft Daeleman. “Sinds m’n tienerjaren kwamen er puistjes bij. En nu nog ben ik onzeker over dat blotebillengezicht van me. Dus besloot ik ­gisterenavond om ­minstens een week lang geen make-up te dragen. Gewoon om eens te voelen hoe dat voelt, dichter bij mezelf te komen, m’n huid rust te gunnen en gewoon een beetje langer in m’n bed te kunnen blijven liggen.”

Daar voegt ze nog aan toe: “You in?” Benieuwd hoeveel dames er vandaag de blush en eyeliner achterwege hebben gelaten om deel te worden van Daelemans ‘Team Puur’.