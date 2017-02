Helft organisatoren denkt dat betalen voor koers onvermijdelijk wordt

Nog vier dagen en u kunt de ­wereldtop van het wielrennen ­opnieuw zien passeren in Vlaanderen. Gratis en voor niets. Voorlopig nog. Want het is zeer de vraag of dit kan blijven duren. Dat blijkt uit een unieke enquête die deze krant hield bij de 22 grootste wielerwedstrijden. Conclusie: de helft van de organisatoren meent dat het op termijn onvermijdelijk is dat de toeschouwers ook voor de koers moeten betalen.