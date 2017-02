Jan Vertonghen boordevol vertrouwen tegen AA Gent: “Sterk genoeg om Europa League te winnen”

Jan Vertonghen kijkt vol vertrouwen uit naar het Europa League-duel tussen zijn Tottenham en AA Gent. De Rode Duivel is sneller dan verwacht terug fit na een enkelblessure, en laat meteen weten dat hij en de Spurs met niet minder dan de eindzege in de Europa League vrede nemen.

Tottenham speelt in de kwartfinale van de FA Cup (tegen Milwall) zijn laatste bekerduel ooit in het oude White Hart Lane. Vanaf de halve finales worden bekerwedstrijden in Engeland immers afgewerkt op Wembley, en vanaf volgend seizoen werken de Spurs al hun thuiswedstrijden af in dat nationale stadion. Dit in afwachting van de definitieve verhuis naar een nieuw stadion op White Hart Lane (61.000 zitjes, nu in aanbouw) in 2018.

Maar Jan Vertonghen gaat ervan uit dat hij tegen dan alvast zeker één prijs heeft gepakt bij Tottenham: “Ik vind dat dit team en deze technische staf een trofee verdienen. Ik won al wat prijzen bij Ajax, en dat is het beste gevoel dat er bestaan in het voetbal. Twee jaar geleden speelden we al eens de finale van de League Cup tegen Chelsea (2-0 verlies, nvdr.), en willen meer van dat. We zijn trouwens veel sterker dan toen.”

Als Vertonghen en co de Europa League op hun palmares willen bijschrijven, dan moeten ze donderdag wel een scheve situatie rechtzetten tegen AA Gent (1-0 verlies in de heenwedstrijd, nvdr.). “Natuurlijk was het resultaat in Gent niet goed. Maar iedereen bij Tottenham kent het belang van de Europa League, we nemen die wedstrijd heel serieus. Wij willen die beker winnen, ons team is daar sterk genoeg voor.”

Vertonghen maakte zondag zijn comeback bij Tottenham in de bekerzege tegen Fulham, nadat hij op 14 januari met een enkelblessure uitviel in de competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion. Zijn afwezigheid werd in eerste instantie geschat op zes weken, maar gezien de verdediger sneller dan verwacht terug fit is, kan hij alsnog aantreden tegen AA Gent.