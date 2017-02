Deze Vlaamse steden hebben de langste files van het land

Volgens de TomTom Traffic Index, die vandaag verschijnt, is het verkeer vorig jaar 10 procent drukker geworden dan in 2015. Sinds 2008 bedraagt de toename wereldwijd zelfs bijna een kwart. Hieronder vind je de tien drukste steden van ons land.

Brussel drukste stad van België

Ook in 2016 bleef Brussel de drukste stad van België (wereldwijd staat onze hoofdstad op de 37ste plek). Wie tijdig op een afspraak wil zijn, doet er goed aan 38 procent extra reistijd in te calculeren. En tijdens de spits nóg wat meer: wie van Gent naar Zaventem rijdt, doet daar bijvoorbeeld een uurtje over zonder file, in volle spits wordt dat makkelijk drie kwartier langer.

In Europa heeft Boekarest Moskou van de troon gestoten als drukste stad. Sint-Petersburg, Londen en Marseille vullen de top 5 aan. Brussel staat op de achtste plaats, ex aequo met Parijs en Manchester.