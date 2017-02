Arsenal-fans scharen zich achter AA Gent: “OLLIE KANTWAS!”

Voor AA Gent is de ontmoeting met Tottenham op het heilige gras van Wembley een galawedstrijd en voor de Spurs is het een cruciaal duel in de zoektocht naar Europese glorie, maar Onze Man in Londen ging ook eens polsen hoe men bij de eeuwige rivaal Arsenal kijkt naar dat verrassend spannende duel van de Spurs tegen de Gantoise...

“Hoe gaat het met Trezeguet bij Moeskroen?”

Weinig animo rond het Emirates-stadion Foto: rr

Wie zegt er dat een voetbalstadion niet midden in een woonwijk kan liggen? In Anderlecht en Brugge is dat een probleem, in Londen is het de logica zelve. Nochtans bespeelt Tottenham-rivaal Arsenal het Emirates-stadion pas sinds 2006, maar in een voetbalgekke stad is dat geen probleem. Hoewel, voetbalgek? De bewoners van Holloway, de wijk rond het Arsenal-stadion, liggen in het geheel niet wakker van de rivaliteit tussen hun grote buur en de Spurs. Het is er ook aan te zien: hoewel Arsenal vanavond (maandagavond, nvdr.) in Zuid-Londen aantreedt op het veld van het vijfdeklasser Sutton United, valt er in de buurt van het stadion geen spoor van voetbal te bemerken. Of het moeten de vergrijsde banier van Cesc Fabregas (intussen nochtans bij Chelsea) of de eenzame standbeelden van Dennis Bergkamps, Thierry Henry of Herbert Chapman zijn.

Sterker nog: een eenzame Arsenal-beveiligingsagent blijkt bij ondervraging nog nooit van Thomas Vermaelen gehoord te hebben, terwijl de Rode Duivel tussen 2009 en 2014 toch 110 duels afwerkte voor de Gunners. En nog beter wordt het als Ali (uit Egypte) vraagt “hoe het gaat met Trezeguet bij Moeskroen?” Of hoe Royal Excelsior Moeskroen in Londen groter kan zijn dan het machtige Arsenal…

“They lost in Belgium, mate! Hoe slecht moet je daar niet voor zijn?”

De enige opwinding van de avond in de Drayton Park Pub: een streaker Foto: jvh

Dan maar op zoek naar een pub, al valt ook dat ons verrassend zwaar in deze buurt: in de Drayton Park Pub kijken ze weliswaar naar de live-uitzending van de wedstrijd, maar de vier semi-gepensioneerde stamgasten lijken het niet warm te krijgen van de wedstrijd. Die zal uiteindelijk gewonnen worden door de Gunners met 0-2, maar enkel een streaker halverwege de eerste helft krijgt de handen op elkaar van deze Arsenal-fans.

Het biedt ons – tussen tirades over Arsène Wenger – wel de tijd om even te polsen naar de kijk van Harry, de vurigste voetbalfan van het kwartet, op het Europa League-duel van rivaal Tottenham tegen óns AA Gent: “Daar zeg je het: Europa League. Dat is ook maar second tier, hoor. Nietwaar, mate? En hebben de yids (scheldnaam voor Tottenham, nvdr.) niet verloren in België? They lost in Belgium, mate! Hoe slecht moet je daar niet voor zijn?! (bulderlach) Neen, van de Europa League liggen wij niet wakker, en aan het einde van het seizoen zal Tottenham het daar toch opnieuw mee moeten doen.”

OLLIE KANTWAS!

Van het mistroostige seventies-decor van de Drayton Park Pub en haar traditionele lagers trekken we dan maar naar de iets bruisendere Gunners Pub. Daar worden de eigen spelers wél aangemoedigd, en gaan de decibels zelfs even de hoogte in als Theo Walcott tien minuten na rust zijn honderdste doelpunt voor Arsenal scoort. Elke poging om te polsen naar de kansen van AA tegen Tottenham wordt in eerste instantie luid weggejouwd, maar na de wedstrijd komen de tongen wél los… al lijken de intussen geconsumeerde hoeveelheden alcohol de voetbalkennis wel parten te spelen: “Gent, you say? Never heard of ‘em, nog nooit van gehoord. Maar als ze tegen Tottenham moeten spelen, steunen we hen. Wat zingen ze in België? (collectief:) OLLIE KANTWAS! (tot zover de Engelse versie van “Allez Gantoise”, nvdr.).”

Dolle pret in de Drayton Park Pub Foto: jvh

Dollen met de aartsrivaal, is er iets dat een voetbalsupporter liever doet? Al worden zelfs de geinigste Arsenal-fans serieus als we het over de Belgische spelers van Tottenham hebben: “Zeer goeie voetballers”, geven broers Charlie en John toe. Al zijn er enkele bedenkingen: “Van Vertonghen moeten we natuurlijk niet veel hebben, dat is een beetje een cheeky cunt (vrij vertaald: een smeerlapje, nvdr.).” En over Mousa Dembélé lopen de meningen uiteen: van “great on the ball” tot “zorgt niet voor genoeg gevaar”, waar hebben we die argumenten eerder nog gehoord?

Maar over Toby Alderweireld (“Hoe spreek je dat uit?”) is iedereen het echter eens: “Een topverdediger.” Of ze Per Mertesacker en/of Laurent Koscielny (het huidige verdedigersduo van Arsenal, nvdr.) dan niet zouden willen wisselen met onze landgenoot? “In an instant, meteen!” Zelfs als hij overkomt van de aartsrivaal? “No problem, great defender! Met hem zouden we misschien weer eens kans maken op de titel!”

Het kampioenschap is inderdaad ver weg voor Arsenal: Chelsea heeft maar liefst tien punten voorsprong, en Tottenham staat (op basis van doelpuntensaldo) zowaar vóór Arsenal in het klassement. Maar daarover maakten ze zich geen zorgen in de Gunners Pub: “St-Totteringham’s Day (dag waarop Arsenal mathematisch zeker is van een betere eindklassering dan Tottenham, nvdr.) zal dit jaar misschien wat later komen, maar finaal eindigen wij weer voor hen, hoor!” Londens zelfvertrouwen waar AA Gent een voorbeeld aan kan nemen!