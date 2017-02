K3 klapt uit de biecht en is wel heel eerlijk over elkaar

De drie nieuwe K3’tjes zijn ondertussen al honderdduizenden tickets, enkele albums en heel wat blije kinderharten verder. Voor het eerst sinds hun start praten Hanne (22), Klaasje (21) en Marthe (20) over hun ergernissen en relaties in Dag Allemaal.

“We kunnen ons niet meer verschuilen achter Karen, Kristel en Josje”, zegt Klaasje in Dag Allemaal. De drie jonge twintigers zijn op elkaar aangeschreven nu. “Nu staan we anderhalf uur met ons drieën op dat podium. En dat is spannend natuurlijk. Gaan de mensen ons graag zien? Houden ze van onze persoonlijkheid?”

Die bezorgdheden hebben ze ten opzichte van het publiek, maar ook tegenover elkaar. Door dag in dag uit met zijn drietjes samen te werken, leren ze elkaar onderling steeds beter kennen. En dan komt er wel eens een karaktertrek boven, die niet zo interessant of aangenaam is.

Eerlijk, maar hard voor elkaar

Klaasje staat blijkbaar veel te lang voor de spiegel. “Ik kan ook echt heel direct zijn, maar dat is misschien mijn Hollands kantje”, zegt Klaasje, terwijl de andere twee dat hevig bevestigen. Ook aan Marthe kan je meteen zien hoe de vork in de steel zit. “Wij hadden als eersten door dat zij en Victor verliefd waren”, vertelt Hanne.

“Maar Marthe moet vooral niet altijd alles beter willen weten. Ze wil er ook wel iets aan doen, het lukt haar alleen niet”, zo vindt Hanne. Zelfs danscoach Axana Ceulemans zegt dat soms: “Je moet niet steeds iedereen verbeteren!” En Hanne? “Die mag wel wat meer ballen hebben, hoor, je bent veel te lief voor mensen. Je cijfert jezelf soms weg”, zegt Klaasje.

“Zo’n vriendschap kan je niet faken”

Maar ze zijn wel echt vriendinnen, zeggen de K3’tjes. “Ik denk niet dat je zo’n vriendschap kan faken, zeker niet met het leven dat wij leiden. Als er een kleine discussie is, gaat het over iets onnozels zoals onze outfits of zo, maar echt ruzie... Nee, het klikt wonderwel tussen ons, wij weten echt alles van elkaar.”