‘Familie’-actrice Ini Massez overwon haar ziekte: “Ik ben dankbaar dat ik kanker heb gehad”

Actrice Ini Massez (41) heeft in een openhartig gesprek met Dag Allemaal een dappere getuigenis gedaan over haar ziekte. De ‘Familie’ -actrice overwon schildklierkanker en vertelt hoe ze nu “dankbaar is dat ze de ziekte kreeg”.

“Ik was vroeger altijd lief, braaf en vrolijk. Zelfs als het niet zo goed met me ging, deed ik nog altijd opgewekt. Voor de lieve vrede, om niemand teleur te stellen”, vertelt Ini in een interview met Dag Allemaal. Tot ze getroffen werd door kanker. “Doordat ik altijd zo vrolijk was geweest, had ik het pakket ‘verdriet’ weggestopt. Maar het leven is één geheel. Het is een berg en een dal.”

Gelukkig waren ze er bij Ini heel snel bij en ontdekten ze de kanker in een vroeg stadium. Er waren wel uitzaaiingen, “maar mijn bijschildklieren hebben een soort buffer gevormd. Ik heb chemo gekregen in de vorm van radioactieve tabletten, en ben twee weken in isolatie geplaatst”, aldus de actrice.

Haar ziekte zorgde ervoor dat ze zichzelf ook toelaat om droevig te zijn. “Ik kan nu heel goed wenen. Ik hoef helemaal geen dingen onder de mat te vegen. Da’s een groot cadeau. Het is misschien raar om dat te zeggen, maar ik ben dankbaar dat ik kanker heb gekregen.”

Met die uitspraak wil ze de ernst van de ziekte niet minimaliseren. “Maar het heeft wel echt mijn ogen geopend. Die attitude heeft ook wel geholpen, den kik. Omdat ik zo duidelijk aanvoelde waaróm ik kanker had gekregen, heb ik me nooit een slachtoffer gevoeld. Ik denk dat de mensen rondom mij m’n ziekte erger vonden dan ik.”