George Clooney praat voor het eerst over nakend vaderschap

George Clooney en zijn Amal verwachten een tweeling en of ze daar naar uitkijken. Dat zei de acteur zelf tijdens een interview met de Franse televisie naar aanleiding van de nakende uitreiking van de Césars. "We zijn heel blij en kijken er naar uit", vertelt hij.

De 55-jarige acteur beseft in elk geval dat het een rollercoaster zal worden met meteen twee baby's in huis. "Het wordt een heel avontuur", zegt hij in een interview met Laurent Weil in Rencontres de Cinéma. "Maar mijn vrouw en ik hebben altijd al het avontuur omarmd en verwelkomen ze met de armen wijd open."

Clooney heeft meteen nog wel mee dat zijn vrienden het heel grappig nieuws vonden en dan ook de draak met hem staken. "Plots werd het heel stil en vervolgens begonnen ze allemaal huilgeluidjes van baby's te maken. De hele tafel barstte in lachen uit." Maar voor de rest steunen ze de papa en mama in spe naar verluidt volledig.

Verschillende bronnen hebben ondertussen bevestigd dat het een jongen en een meisje zullen worden, maar of dat effectief zo zal zijn valt nog af te wachten. Dat hij 56 zal zijn als de kinderen ter wereld komen, lijkt Clooney niet te deren. "Ik heb gehoord dat Jean-Paul Belmondo (bekende Franse acteur) op zijn 70ste nog vader is geworden dus voel ik mij wat beter met mijn 56."

Het stuk over het vaderschap start vanaf ongeveer minuut 11: