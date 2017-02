Emotionele Borkelmans na persoonlijk drama: “Voelde aan alsof ik gefaald had als vader”

Vital Borkelmans kwam maandagavond in het VRT-programma De Kleedkamer terug op het incident met zijn oudste zoon. Die was vorig seizoen betrokken bij een zware vechtpartij na de Europa League-wedstrijd tussen Club Brugge en Napoli en belandde in de cel. “Als vader dacht ik dan dat ik gefaald had”, gaf een emotionele Borkelmans toe. “Het blijft mijn zoon, mijn kind...”

De oudste zoon van Vital Borkelmans belandde anderhalve maand in voorhechtenis in de gevangenis. “Ik dacht dat ik gefaald had als vader. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Die jongen doet stommiteiten, maar tot vandaag heb ik hem altijd gesteund. Hij weet dat hij fouten heeft gemaakt.”

Borkelmans kreeg op een bepaald moment te horen dat zijn zoon naar de cel moest en ging hem opzoeken. “Dat was echt moeilijk”, geeft Borkelmans toe met brekende stem. “Ik ben er naartoe gegaan, want het blijft mijn kind. Dat gaat niemand me afpakken. Toen ik buiten kwam was ik echt kapot. Maar gelukkig had ik een goede coach (Marc Wilmots, red.). Een goed mens. Met hem kon ik daar echt over praten”, stelde Borkelmans met de tranen in de ogen. “Maar ook andere mensen, zoals Franky Van der Elst, Gert Verheyen en mijn vrouw.”

“Nu stelt hij het goed. Kindje, werk, hij woont nu samen. Maar het was ook niet makkelijk. ’s Nachts na de wedstrijd in Wales ben ik naar het ziekenhuis gereden, want zijn kindje moest een hartoperatie ondergaan. Het lag ook tien dagen in coma. Na het EK trok ik mij dan ook niets aan van de mediastorm. Er zijn belangrijkere zaken in het leven”, stelt Borkelmans.