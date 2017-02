CLUBNIEUWS. Goed nieuws Proto, slachtoffers vallen als vliegen bij Zulte Waregem

Anderlecht trekt deze week richting Rusland, maar moet het tegen Zenit mogelijk opnieuw rooien zonder een sterkhouder achterin. Ook Zulte Waregem kampt met heel wat blessureleed, nadat Essevee een heel seizoen gespaard bleef. Bij Oostende was er dan weer goed nieuws te rapen bij Silvio Proto. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Zonder Kara tegen Zenit?

Anderlecht zal het tegen Zenit in principe moeten doen zonder Kara. Tot nu toe werd hij altijd klaargestoomd maar tegen Oostende had de verdediger weer last van het kraakbeenletsel in zijn knie. Steeds voelt hij een stekende pijn en RSCA maakt zich zorgen. Ook al omdat hij zijn hamstring forceert door compensatie. Sommigen vragen zich af hoe lang Kara het nog volhoudt. Ook Hanni (lies) zal wellicht geen risico’s nemen tegen Zenit, maar Weiler lijkt toch van plan opnieuw kansen te geven aan zij die de Russen klopten in de heenmatch. Capel speelde gisteren overigens met de beloften tegen Club. (jug)

KV MECHELEN. Verlenging Ferrera?

Yannick Ferrera kan een enorme stunt neerzetten door met KV Mechelen Play-off 1 te halen. Maar zelfs al lukt dat niet, dan nog biedt het bestuur hem een contractverlenging aan. De 35-jarige coach ligt vast tot juni 2018, maar krijgt weldra een voorstel tot 2019. “Omdat we heel tevreden over hem zijn, hij heeft hier echt voor een boost gezorgd. En omdat we willen vermijden dat hij volgend seizoen zijn laatste jaar ingaat”, zegt voorzitter Johan Timmermans. “Yannick zal openstaan voor een verlenging, daar ben ik van overtuigd. We willen na de reguliere competitie samenzitten, maar als hij liever wacht tot na de play-offs, is dat ook goed.”

Intussen werd de blessure van Dimitris Kolovos bevestigd. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie en is zes à zeven maanden out. KV wil toch proberen om hem definitief over te nemen van Olympiakos. “

In vergelijking met de blessure van Kolovos lijkt de enkelblessure van Glenn Claes (foto) goed mee te vallen. Claes gaat vandaag onder de scan. Of hij op tijd speelklaar geraakt voor Standard, valt af te wachten. Ook El Messaoudi is nog twijfelachtig voor de topper tegen zijn ex-club. De middenvelder hervat deze week de looptraining en hoopt zo snel mogelijk aan te pikken bij de groep. Tegen Anderlecht is hij er wel zeker opnieuw bij. (thst)

KV OOSTENDE. Topnieuws voor Proto, transfernieuws Dimata

Een hoogdag gisteren voor Silvio Proto. De 33-jarige doelman van Oostende speelde met de beloften tegen KV Mechelen en hield meteen de nul. Het was zijn eerste wedstrijd sinds 6 november op Anderlecht, want daarna scheurde de doelman de achterste kruisbanden van zijn knie gedeeltelijk af. Een operatie werd vermeden, maar zo’n drie weken geleden kwam er een terugval in zijn revalidatie. Proto hoopt fit te zijn voor Play-off 1 en de bekerfinale. Steeds meer bronnen bevestigen dat Oostende-spits Nany Dimata voor een recordsom naar Wolfsburg verhuist.

6000 bekertickets

KV Oostende startte ­gisteren trouwens de ­ticketverkoop voor die bekerfinale. Op 4 uur tijd gingen maar liefst 6.000 tickets de deur uit. Dat zijn dus 1.500 tickets per uur. De verkoop ging vlot omdat veel fans al bustickets op voorhand besteld hadden. Er zijn al meer dan 100 Oostendse bussen voorzien voor de ­finale tegen Zulte Waregem op 18 maart. (jug)

AA GENT. Aftellen naar topmoment

AA Gent leeft sinds gisteren toe naar het topmoment op Wembley donderdag. Gisteren was er uitlooptraining. Vandaag wordt er weer stevig getraind. Woensdag ontbijten de spelers eerst samen in Gent alvorens naar de luchthaven van Oostende te gaan, waar ze per chartervliegtuig de oversteek naar Londen maken. De Buffalo’s komen er iets voor de middag lokale tijd aan.

AA Gent trekt met 28 spelers naar Londen en laat twee spelers thuis: reservedoelman Brian Vandenbussche en Ofir Davidzada. Troost-Ekong, Kubo, Rob Schoofs, Czekanowicz, Tekie en Bjedov reizen – hoewel ze niet speelgerechtigd zijn – toch mee. De Buffalo’s trainen na de match immers nog op Engelse bodem en zijn pas vrijdag rond 16.50 uur terug in Oostende. (vdm)

ZULTE WAREGEM. Slachtoffers vallen als vliegen

Je zou voor minder eens vloeken. Zulte Waregem kende het hele seizoen amper blessureleed, maar nu vallen de slachtoffers als vliegen. De fauw (schouder) en Derijck (knie) missen al sowieso de bekerfinale en afgelopen weekend voegde ook nog eens Lepoint (enkel) zich bij hen in de ziekenboeg. Al valt de schade bij de polyvalente speler mee. Vrijdag tegen Club Brugge zal coach Francky Dury hem toch moeten missen.

CLUB BRUGGE. Trainen op afwerking

Gisteren trainde Club Brugge opgedeeld in verschillende groepen. Er werd onder andere geoefend op afwerking en een-tegen-een-situaties.Stefano Denswil, Lior Refaelov en Abdoulay Diaby bleven gisteren binnen. Ook Poulain en Limbombe waren niet op trainingsveld te zien, maar zij zijn al langer geblesseerd. Poulain revalideert van een klein scheurtje in de bil, Limbombe werd geopereerd aan pubalgie. Van Rhijn liep opnieuw rondjes en herstelt verder van zijn enkelblessure. Pina verliet de training iets vroeger. Ook hij kampt met een lichte blessure. (jve)

LOKEREN. Copa ondervindt last

Daags na de nederlaag tegen KV Mechelen stond er voor de manschappen van Runar Kristinsson een recuperatietraining op het programma. Doelman Copa ondervond wat last en hield het bij fietsen. Guus Hupperts kon zondag al opnieuw lopen. Normaal gezien sluit de Nederlandse flankaanvaller vandaag opnieuw aan bij de groep. Gisteren trainden de spelers niet en kregen ze een dagje rust. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Blessure Marquet valt mee

François Marquet (rug) viel zaterdagavond tijdens de opwarming voor de wedstrijd tegen Moeskroen uit met een blessure. Die blessure zou meevallen, waardoor Marquet vandaag opnieuw aansluit bij de groep. De spelers kregen na hun overwinning tegen concurrent Moeskroen twee dagen vrijaf. Voor de beloftewedstrijd, eveneens tegen Moeskroen, werden volgende spelers uit de A-kern geselecteerd: Janssens, Rodriguez, Van Remoortere, Van Dooren, Nys, Caufriez, Ampomah, Ndiaye en Michel. Voor Michel wordt het dus de eerste wedstrijd sinds zijn blessure. (whb)

WESTERLO. Paintballen en etentje

Gisteren werd er bij Westerlo één keer getraind. In de namiddag stond er een teambuildingsessie op het programma. Eerst gingen de spelers paintballen, daarna werd de dag afgesloten met een etentje in het Themacafé in ‘t Kuipje.

De overgang van Kyle Butler (foto) naar Westerlo werd gisteren ook administratief volledig afgerond. De halfbroer van Leon Bailey zat gisterenavond voor het eerst in de selectie van de beloften. (sks)

PROXIMUS LEAGUE

Lierse is uit de financiële zorgen. Wadi Degla is akkoord om de lening van 24 miljoen om te zetten in kapitaal, dus kan het dat geld niet meer terug opeisen. In 2012 deed het al eenzelfde kapitaalverhoging van 25 miljoen euro. Dat wil dus zeggen dat Maged Samy 49 geïnvesteerde miljoenen niet meer kan terugvragen en Lierse plots een financieel gezonde club is. (gegy)

Antwerp: Oud-voorzitter Eddy Wauters liet beslag leggen op een werkingsrekening van Antwerp. Licentiegevaar is er niet. (gegy)