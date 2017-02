Verdachte voor moord op Sofie Muylle? Politie onder meer op zoek naar “man met blauwe jas”

Knokke-Heist / Roeselare - De moordenaar van Sofie Muylle loopt nog altijd vrij rond. Een maand na de dood van de 27-jarige vrouw uit Roeselare, wiens lichaam gevonden werd op het strand van Knokke, lijkt er nog altijd geen doorbraak in te zitten. De speurders volgen verschillende sporen. Zo zijn ze onder meer op zoek naar een man met een blauwe jas die aan het strand gezien werd.

Zondag 22 januari. Het levenloze lichaam van Sofie Muylle, een 27-jarige vrouw uit Roeselare, wordt gevonden onder een staketsel op het strand van Knokke. Die ochtend was haar verdwijning aangegeven door haar 31-jarige vriend, met wie ze vier weken voordien een relatie was begonnen en kort voor haar dood was gaan samenwonen op zijn appartement in Knokke. Ze werd verstikt, maar niet aangerand. De dader heeft haar over het strand versleept tot onder het staketsel.

Haar vriend wordt als eerste verdachte verhoord, maar wordt opnieuw vrijgelaten. Hij vertelt hoe zij zaterdagavond zijn uitgegaan in discotheek Kitsch Club in Knokke, om na de sluiting nog iets te gaan drinken in een pianobar op de dijk. Volgens zijn versie heeft Sofie op een gegeven moment de bar verlaten om een luchtje te gaan scheppen. Toen ze niet meer terugkeerde, werd haar vriend ongerust en ging haar buiten zoeken. Een dag later geeft hij de vrouw als vermist op bij de politie. Camerabeelden uit de omgeving lijken de verklaringen van de man te bevestigen.

We zijn intussen een maand verder en de speurders hebben nog altijd geen verdachte voor de moord. Al werden de agenten aan de kust en in Brugge wel opgeroepen om uit te kijken naar een man die de volgende ochtend met een opvallende, blauwe jas over de zeedijk wandelde. Zijn foto werd intern verspreid onder de politiediensten. De speurders houden er rekening mee dat de man in kwestie een illegaal is. Of hij ook de moordenaar van Sofie Muylle is, zal moeten blijken.

Voor zover bekend, houdt de politie met verschillende pistes rekening en lopen nog tal van onderzoeksdaden. Maar een doorbraak in de mysterieuze moordzaak lijkt er voorlopig nog niet in te zitten.