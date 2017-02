Succescoach Micale moet opkrassen bij Braziliaanse beloften

Rogerio Micale is niet langer coach van de Braziliaanse nationale voetbalploeg voor beloften. Hij had de Braziliaanse U20 zo’n zes maanden geleden nog naar olympisch goud geleid op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar moet nu opkrassen omdat Brazilië zich niet kon plaatsen voor het WK voor spelers onder 20 jaar.

Brazilië werd pas vijfde in het Zuid-Amerikaans kampioenschap, enkel de top vier mag naar het WK in Zuid-Korea. De verrassende exit van de Brazilianen betekende meteen het einde van Micale als T1, hij had na de Spelen nog een contractverlenging tot 2020 gekregen.

Met Micale aan het roer kroonden de Goddelijke Kanaries zich in eigen land tot olympisch kampioen. Neymar en ploegmaats klopten in de finale van het olympisch voetbaltoernooi - in het mythische Maracana - Duitsland na strafschoppen en pakken zo hun allereerste olympische titel. Dat was hun enige nog ontbrekende prijs op hun erelijst.