Canvas beboet voor ochtendlijke ‘Herfstbeelden’

Canvas moet 2.500 euro boete betalen wegens product placement tijdens haar ‘Herfstbeelden’, de sfeerbeelden die de zender ’s ochtends toont. Volgens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) gaf Canvas de product placement niet aan met het verplichte logo.

“De VRM stelt vast dat de uitzending product placement bevat voor verblijfplaatsen in Sint-Joris-Winge en Lubbeek, een brouwerij in Mechelen en een evenementenlocatie in Drimmelen (Nederland). Die product placement wordt echter niet aangegeven door het PP-logo bij de aanvang en het einde van het programma”, aldus de VRM.

De regulator zegt dat in het programma ook rechtstreeks aangezet wordt tot aankoop en dat er sprake is van overmatige aandacht. “De VRT overtreedt daardoor het Mediadecreet met betrekking tot het uitzenden van product placement.”

Gelijkaardige inbreuken

“Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuken en het gegeven dat de VRT in het verleden al gelijkaardige inbreuken heeft begaan. Daarnaast houdt de VRM rekening met het feit dat de beelden voor een eerste keer beoordeeld worden, dat de VRT geen inkomsten haalt uit het uitzenden van de sfeerbeelden en het beperkte marktaandeel van de uitzending”, besluit de VRM.