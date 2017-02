Europa League. Anderlecht, Gent en Genk mogen dromen van achtste finales

Brussel - Donderdagavond worden de terugwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League gespeeld. Na de heenwedstrijden van vorige week heeft zowel Anderlecht (19u in Zenit), AA Gent (21u05 in Tottenham) als Racing Genk (21u05 thuis tegen Astra) nog zicht op de volgende ronde.

Het is geen unicum dat er na Nieuwjaar nog drie Belgische ploegen aan zet zijn in de Europa League. Sinds de oprichting van de competitie in 2009 als opvolger van de UEFA Cup, viel het al in de seizoenen 2009-2010 en 2011-2012 voor, telkens met Club Brugge, Anderlecht en Standard. Drie Belgische teams in de achtste finales zou wel een primeur zijn, al lijkt na de vorige week gespeelde heenwedstrijden twee Belgische ploegen bij de laatste zestien een meer realistische doelstelling. Dat zou een evenaring zijn van het seizoen 2009-2010, toen Anderlecht pas nipt werd uitgeschakeld in de achtste finales tegen Hamburg, dat een ronde later ook Standard uit het toernooi kegelde.

Na de vlotte 2-0-zege tegen een fel verzwakt Zenit in de heenwedstrijd lijkt RSC Anderlecht over de beste papieren te beschikken om de poorten van de achtste finales open te beuken. Anderlecht wervelde bij momenten en komt ook in de Jupiler Pro League steeds sterker voor de dag, getuige daarvan is de 1-4-zege van afgelopen weekend op het veld van KV Oostende. Ook Europees verloor paars-wit dit seizoen buitenshuis nog niet, met twee zeges en drie draws. Toch valt een verplaatsing naar de Tsarenclub in Rusland nooit te onderschatten. De Russen lieten in eigen huis nog nooit punten liggen tegen een Belgische tegenstander en door de winterstop in Rusland ligt Zenit al enkele maanden stil en zitten de spelers dus nog fris. Bovendien won Zenit zijn drie thuiswedstrijden in de groepsfase.

Ook Racing Genk mag aanspraak maken op de volgende ronde na de veelbelovende 2-2 van vorige week tegen Astra Giurgiu. Met een historische kwalificatie voor de achtste finales kunnen de Limburgers hun teleurstelling van de eigen competitie doorspoelen, waarin ze na het 1-1-gelijkspel van zondagavond tegen Charleroi naast Play-off I dreigen te grijpen. In de Europa League kan Genk met zes thuiszeges in evenveel wedstrijden een perfecte balans voorleggen.

Jérémy Perbet trapte AA Gent in de heenwedstrijd tegen Tottenham naar de voetbalhemel, maar omdat een tweede doelpunt uitbleef wacht er donderdag een bijzonder lastige avond in Londen, ook al omdat de Spurs voor eigen publiek nog nooit verloren van een Belgische tegenstander. In het mythische Wembleystadion staat er de fans van de Buffalo’s de meest onvergetelijke verplaatsing in de clubgeschiedenis te wachten. Gent kan zo de aandacht even afwenden van de Jupiler Pro League, waarin ze net als Genk bikkelen om nog in de top zes te geraken. Ondanks stevige winteraankopen kwamen de Buffalo’s de voorbije weken niet verder dan een schamele twee op negen waardoor ze in de stand drie punten verwijderd zijn van de top zes.

De loting voor de achtste finales wordt vrijdagmiddag (13u) in het Zwitserse Nyon gehouden. Er gelden dan geen beperkingen meer en dus is het mogelijk dat teams uit hetzelfde land tegen mekaar uitkomen. De heenwedstrijd in de achtste finales worden gespeeld op 9 maart, de terugwedstrijden een week later op 16 maart.