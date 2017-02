Angelina Jolie knabbelt samen met haar kinderen op tarantula

Tijdens haar bezoek aan Cambodja heeft Angelina Jolie aan de Britse omroep BBC getoond hoe je spinnen, krekels en schorpioenen kookt en vervolgens opeet. Dat deed ze in het bijzijn van haar kinderen en die mochten ook eens proeven.

Samen met Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) en de tweeling Knox en Vivienne (8) vertoeft Angelina Jolie momenteel in Cambodja met in hun zog een cameraploeg van de BBC. Tijdens iets dat lijkt op een kookprogramma gaat de 41-jarige actrice aan de slag met schorpioenen, krekels en tarantula's. Vakkundig legt ze uit dat je van die laatste eerst de hoektanden moet verwijderen voor je ze begint te bakken.

Ze geeft ook mee dat het niet haar eerste keer is dat ze met insecten aan de slag gaat. "Je begint met krekels. Krekels en bier en dan ga je steeds verder tot je bij tarantula's terechtkomt", klinkt het. "Insecten hebben altijd deel uitgemaakt van het menselijk voedingspatroon. Toen mensen tijdens de oorlog verhongerden, slaagden ze er in hierop te overleven."

Eenmaal de spinnen en schorpioenen genoeg gebakken zijn, mag iedereen eentje proeven. Vooral de tarantula wordt vlot gedeeld. De kleine Siloh was alvast van mening dat het naar smakeloze frietjes proeft.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia ??https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD