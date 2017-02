Alderweireld jut ploegmaats op: “Drang om Gent uit te schakelen is groot”

Toby Alderweireld heeft zijn ploegmaats aangemaand om de goede prestatie in de bekerwedstrijd tegen Fulham te herhalen in de Europa League tegen AA Gent. “De drang om Gent uit te schakelen is groot”, klinkt het.

Na twee opeenvolgende nederlagen (tegen Liverpool en AA Gent) toonden de Spurs zondag weer hun ware gelaat door stadsgenoot en tweedeklasser Fulham met 3-0 opzij te zetten. Toch ligt de nederlaag in de Ghelamco Arena nog op de maag van Toby Alderweireld: “Na de nederlaag in Gent hebben we samengezeten en tegen elkaar gezegd: ‘Zo kan het niet verder, we moeten iets veranderen. Nu zet iedereen terug zijn beste beentje voor. Het blijft wel moeilijk om dat goede gevoel op het veld terug te krijgen, maar dat komt alleen met hard werk. En liefst zo snel mogelijk. De kwalificatie in de Europa League blijft het doelwit, iedereen toont nu dat de drang op Gent uit te schakelen groot is.”

Daarvoor rekenen de Spurs ongetwijfeld op Harry Kane. De spits scoorde in 2017 al negen doelpunten in negen wedstrijden, waaronder een hattrick afgelopen zondag tegen Fulham.