Hoe kan je ingenieurs verleiden?

Daikin Europe, bekend voor zijn airconditioning, verwarming en koudetemperatuurtoepassingen, is sinds een maand of twee op zoek naar een veertigtal extra ingenieurs. Maar om ingenieurs aan te trekken, moet je vandaag als werkgever heel wat in je mars hebben.

De aanwervingsronde kadert in de nieuwe plannen rond Daikin Europe, in ons land gevestigd in Oostende, Gent en Anderlecht. Dat krijgt binnen de Japanse multinational nieuwe verantwoordelijkheden. Zo gaat de groep het onderzoek naar de ontwikkeling van verwarmingsoplossingen wereldwijd vanuit ons land aansturen.

Dat bijkomende takenpakket is een opvallende beslissing binnen de Japanse multinational, waar het hoofdkantoor traditioneel de touwtjes stevig in handen houdt. Het vooropgezette vijfjarenplan is vrij ambitieus en voorziet in een flinke toename (verdubbeling) van de omzet. “Die groei willen we realiseren met state-of-the-artproducten. En om die te realiseren heb je onderzoek en ontwikkeling nodig”, stelt Hans Lingier, hr-manager bij Daikin Europe.

Gezocht: nieuwe ingenieurs

Voor deze R&D-uitdaging is Daikin sinds een maand of twee op zoek naar meer dan veertig nieuwe ingenieurs. Het bedrijf zoekt onder meer softwareontwikkelaars en -architecten, product development engineers met interesse in warmtepompen, testkameringenieurs en product compliance engineers. “Het gaat om schoolverlaters maar ook om vijftigplussers”, vertelt Hans Lingier. Sommige contracten zijn al ondertekend. Tegen de zomer zouden de meeste aanwervingen gebeurd moeten zijn. “Bij de ervaren profielen moet je namelijk ook rekening houden met opzegtermijnen van enkele maanden.”

Het merendeel van de nieuwe ingenieurs (een dertigtal) gaat aan de slag in de vestiging van Daikin Europa in Oostende. Die vestiging in Oostende is ook het grootst. Daar werken een kleine duizend arbeiders en ongeveer vijfhonderd bedienden. Een tiental nieuwe ingenieurs gaat naar de vestiging in Gent, waar onder meer R&D wordt uitgevoerd voor apps of cloud-oplossingen. “Ingenieurs zijn een schaars product. Ze liggen niet voor het grijpen”, beseft Hans Lingier. Om die te overtuigen, moet je toch enkele troeven op tafel leggen.

1. Employer brand

Employer branding begint vaak bij de bekendheid van de werkgever of het merk. Die (internationale) bekendheid is belangrijk, maar niet voldoende. Ook de activiteit en waarden tellen mee. “Elementen als duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol”, haalt Lingier aan.

Daikin probeert in dit kader onder meer het internationale en multiculturele aspect van de job en het bedrijf te benadrukken. “Voor de vacatures van ingenieurs rekruteren wij bijvoorbeeld ook in het buitenland, zoals in Italië, Duitsland of Tsjechië. Dit is niet alleen het antwoord op de schaarste aan ingenieurs. Dat speelt ook wel mee, maar het is toch vooral om een internationale groep te creëren. De nood aan internationale samenwerking neemt over het algemeen ook gewoon toe.”

2. Jobinhoud

Jobinhoud is cruciaal voor ingenieurs. De technische uitdaging of reikwijdte staat vaak voorop bij de keuze van een (nieuwe) job. “Wij spelen hierop in door duidelijk de boodschap te geven dat we willen groeien via innovatie. Het spreekt een kandidaat-ingenieur ook erg aan dat we op het vlak van R&D zwaar aan het investeren zijn”, stelt Lingier.

“We willen het verschil maken met R&D, die je als ingenieur een tijd later bij wijze van spreken ook zelf van de band ziet rollen. Dat is niet evident. Heel vaak zit het design en de productie niet op dezelfde locatie.”

3. Vergoedingspakket

Een fijne job en werkgever is niet voldoende. Ook het vergoedingspakket speelt een belangrijke rol bij de keuze. “We hebben wat bijsturingen gedaan op het vlak van remuneratie”, geeft de hr-manager toe. “Onder meer voor schoolverlaters hebben we bijvoorbeeld het zogenaamde cafetariaplan verder uitgewerkt. Je kunt dan bijvoorbeeld extra salaris ontvangen in ruil voor je leasewagen”, vertelt hij.

Ook inzake extralegale voordelen is, volgens hem, meer op maat mogelijk. Naast traditionele voordelen zoals groeps- of hospitalisatieverzekering, kunnen medewerkers hun jaarlijkse bonus zelf optimaliseren, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een pc of smartphone of om een opleiding te financieren.

4. Mobiliteit

Een goede mobiliteit en bereikbaarheid is belangrijk. Niemand wil dagelijks al te veel tijd in de file staan. “Wij hebben mensen die jarenlang in Brussel hebben gewerkt. Voor hen is het dan vaak een verademing om in Oostende te komen werken, waar haast nooit files zijn”, stelt Lingier. “Een locatie als Oostende blijkt dan vaak eerder een voordeel dan een nadeel.”

5. Thuiswerk

Veel medewerkers, en ook ingenieurs, verwachten enige flexibiliteit in hun werktijden. En als het kan ook af en toe thuiswerken. Thuiswerk als ingenieur is bij Daikin Europe echter niet evident. “In de praktijk blijkt dat moeilijk. Bijvoorbeeld in een ontwikkelingscentrum is er veel overleg en samenwerking noodzakelijk”, kadert Hans Lingier.

