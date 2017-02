Wembley wordt in gereedheid gebracht voor de Europa League-wedstrijd van AA Gent tegen Tottenham. Hoewel er dinsdagavond in het nationale stadion nog een Londense derby in het rugby wordt afgewerkt tussen de Saracens en de Harlequins, zijn alle vlaggen en spandoeken rond het stadion al klaar voor de komst van de Buffalo’s. Maandag waren werklui een hele dag bezig om banieren in de Tottenham-kleuren op te hangen. “Come on you Spurs” en “To dare is to do”!