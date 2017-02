Ronaldo dolt met ex-ploeggenoot, maar ziet één ding over het hoofd

Ronaldo slaat zijn handen voor zijn ogen als hij beseft dat de ontmoeting gefilmd is. Foto: La Liga

Cristiano Ronaldo is het gewend om met de camera te spelen. Toen hij ex-ploegmakker Diego Lopez tegen kwam in de catacomben van Santiago Bernabeu, grapte hij wat met hem. Alleen had hij niet door dat de ontmoeting gefilmd werd...

Cristiano Ronaldo speelde afgelopen weekend tegen Espanyol. Daar is zijn ex-ploegmaat Diego Lopez tegenwoordig keeper. Toen de twee elkaar tegenkwamen in de spelerstunnel grapte Ronaldo: “Wow Diego, je hebt zeker 3600 haren laten inplanten.”

Na de omhelzing wees Real-aanvaller Alvaro Morata de Portugees erop dat zijn ontmoeting met Lopez gefilmd was. Waarop Ronaldo’s gezichtsuitdrukking geld waard is. Het enige wat hij nog kan uitbrengen was: “Ai”.