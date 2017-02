Loterij met Porsche als hoofdprijs levert 58.000 euro op voor MS-patiënt

Boortmeerbeek / Mechelen / Maasmechelen - MS-patiënt Erwin leek ten dode opgeschreven tot een experimentele therapie met stamcellen op zijn radar kwam. Om dat te bekostigen hebben twee oude vrienden van Erwin een Porsche verloot.

Erwin is opgeleefd, de slepende spierziekte MS heeft na tien jaar een zware tol geëist. “Eigenlijk wilde ik de hoop opgeven. Gewoon accepteren dat ik pech had. Slaapmiddelen nemen en wachten tot het gedaan is. Die gedachte heeft gespeeld, ja’’, zei de gewezen IT’er begin dit jaar in onze krant.

Hij zat met die zwarte gedachte tot een experimentele behandeling met stamcellen op zijn radar kwam. Het probleem is dat deze . Op de Filipijnen kost zo’n behandeling 55.000 euro. Erwin startte zelf een benefiet maar strandde op 8.000 euro.

Porsche voor het goede doel

Net toen hij de hoop wou opgeven kwamen twee oude schoolkameraden, Tim en Roel Mariën, op een lumineus idee. “Ik verloot voor jou een oude Porsche. Het geld van de lotjes zal je naar de 55.000 euro pushen”, zei Roel.

Wat blijkt nu: de loterij bracht meer liefst 58.000 euro op. “55.000 gaat naar Erwin en die overige 3.000 geven we aan een ander goed doel, het welke weten we nog niet.”

Winnares: "Ik dacht dat het een grap was"

De winnares van de blitse bolide is een jonge vrouw uit Mechelen. De Porsche is haar allereerste eigen auto. Ze had aanvankelijk niet door dat je écht een Porsche kon winnen met de loterij. "Ik dacht dat het een joke was. Ik heb dat lotje gewoon gekocht om de MS-patiënt te steunen, ik vond het een leuke actie," vertelt Sammy-Jo.

Toen ze haar opbelden met de mededeling dat zij de Porsche gewonnen had, viel Sammy-Jo dan ook helemaal uit de lucht. Ze kon het niet geloven. "En ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven. Mijn eerste reactie toen ze ze me opbelden was: "En voor hoelang mag ik die Porsche houden, een weekend?" Ik besefte niet dat ik hem voor altijd mocht hebben. Het is toch zot dat ik nu voor 25 euro een eigen Porsche heb?"

De vrouw is er nog niet uit of ze de Porsche zelf zal houden. "Het besef moet eerst nog doordringen dat hij echt van mij is."