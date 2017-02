Bruid vraagt haar beste vriendin als bruidsmeisje: niets vreemds, maar ze is wel 92 jaar

De Canadese Amanda Scott kon niet wachten om te trouwen met haar grote liefde Brett. Ze wist perfect wie ze wou vragen als haar bruidsmeisje: haar beste vriendin. Niets bijzonders aan, zou je denken, maar dat is tot je ziet wie die ereplaats mocht invullen op haar huwelijk: haar 92-jarige grootmoeder.

De foto’s van Amanda en haar oma raken heel wat harten nu ze viraal gaan op het internet. Wanneer ze terugdenkt aan haar huwelijk van in juli 2016, is ze blij dat ze haar oma vroeg: “Ze is mijn beste vriendin en daar gaat het toch om bij het kiezen van een bruidsmeisje. Ik zou niemand anders naast mij hebben gewild.” Ze is heel fier op het feit dat ze de foto nu zo ver kan verspreiden: “Het moest maar eens mensen inspireren”, zegt ze.

Grote inspiratie

Amanda’s grootmoeder is eigenlijk geen bloedverwante, want ze is de mama van het meisje haar stiefmoeder. Maar ze heeft het meisje zien geboren worden en was er tijdens elke belangrijke en minder belangrijke stap in haar leven. Ze vervult alle functies van grootmoeder perfect.

Elke week zien de twee elkaar minstens één keer, wanneer Amanda de afstand van een half uurtje overbrugt om bij haar oma te raken, vlakbij de Niagarawatervallen. De 92-jarige woont alleen sinds haar man enkele jaren geleden stierf, maar ze is nog steeds fit en pittig genoeg om zelf het huishouden te doen en zelfs nog met de auto te rijden.

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom Amanda haar grootmoeder ziet als een rolmodel. De 92-jarige is heel actief, ze danst nog, ze zwemt wekelijks 1,6 kilometer en ze speelt golf. Daarnaast is ze ook nog deel van ‘Meal on Wheels’, een organisatie die eten levert aan bejaarden. “De meeste zijn zelfs jonger dan ik”, lacht ze. “Zo’n dertig jaar soms zelfs.”

“Zij was mijn beste bruidsmeisje”

“Toen ik het haar vroeg, heeft ze heel veel geweend. Ze was zo blij. Nog maandenlang bleef ze het tegen iedereen vertellen. “Heb je ooit van een 92-jarig bruidsmeisje gehoord? Hé hé hé?” zei ze dan. Het was absoluut geweldig”, aldus Amanda.

Haar oma was niet zomaar een bruidsmeisje, ze was zelfs het beste bruidsmeisje, vertelt Amanda. “Zij was het meest betrokken bij alles.” Twaalf maanden lang hielp ze Amanda met alles: van het financieel een handje helpen, tot het maken van de desserts en het borduren van haar unieke sluier.

Ook grootmoeders outfit was helemaal af. Ze ging niet voor een jeans kleedje, zoals haar 24-jarige collega’s deden, maar ze koos voor een combinatie van wit en jeans. “Ik heb haar nog nooit zo knap, energiek en stralend gezien als die dag.”

Ze had wel nog één vraag voor Amanda en haar kersverse echtgenoot Brett: “Allee, en nu snel baby’s maken. Ik kan niet wachten om mijn achterkleinkindjes te zien!”