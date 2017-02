Daarom moet Standard geen duel achter gesloten deuren spelen, maar krijgt het ook geen punten

Brussel - Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist dat noch Standard, noch Charleroi punten krijgt na de stopgezette Waalse derby van 4 december. De Rouches werden door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verlost van de twee wedstrijden achter gesloten deuren, omdat ze voldoende inspanningen hebben gedaan om de veiligheid in het Stade du Pays te garanderen. Dat blijkt uit de motivering van het BAS, die dinsdag online werd gezet.

Foto: Photo News

Standard was van oordeel dat artikels 1917.3 (niet-toekenning van punten) en 1919.16 (match achter gesloten deuren) van het bondsreglement “buitensporige gevolgen” veroorzaken. De club stelde dat beide artikels de bezoekers op gelijke voet zetten met de thuisploeg, hoewel Standard meent dat de bezoekende club volgens FIFA-reglementen niet dezelfde verantwoordelijkheden draagt met betrekking tot veiligheid en politie-aanwezigheid in het stadion. Het BAS pareert die stelling en meent dat het bondsreglement een duidelijk onderscheid maakt tussen supporters van de thuisploeg en de bezoekende supporters. Voor ernstige gevallen van ongeregeldheden, waaronder het gooien van voorwerpen, schrijft de FIFA voor dat andere sancties dan een boete mogen opgelegd worden aan de bezoekende club.

“Onaanvaardbaar gedrag”

“Het principe van objectieve en solidaire verantwoordelijkheid van beide clubs voor de incidenten is dus gerechtvaardigd”, klinkt het. “Beide artikels hebben het bovendien heel duidelijk over ‘incidenten’, zonder een onderscheid te maken tussen welke zogenaamde supporters verantwoordelijk zijn voor fase 1, 2 of 3 (artikels 813 en 817 bondsreglement). Scheidsrechter Gumienny kon pas tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd (fase 3) overgaan, omdat ‘supporters’ van Standard aan de basis lagen van de eerste twee fases. Door hun ondoordachte en onaanvaardbare gedrag hebben zij hun eigen club in gevaar gebracht met betrekking tot puntenverlies. Dergelijke gedragingen, die ernstige schade toedienen aan het imago van het voetbal, de sportgeest en het respect voor personen, willen we vermijden en daarom maken we bij het sanctioneren geen onderscheid tussen beide clubs.”

Het BAS erkent wel dat het bondsreglement veel macht legt bij supporters. “Zij kunnen de definitieve stillegging van een match afdwingen als de score in het nadeel is van hun ploeg. Maar het voorstel van Standard, om enkel de veroorzaker van de derde fase sportief te bestraffen, geeft ook aanleiding tot discussie”, schrijft het BAS. “Supporters kunnen dan zonder vrees de eerste en tweede fase doorlopen en zo de tegenpartij provoceren, zoals in dit dossier het geval was. Het is daarom efficiënter om de wetteksten op zo’n manier te interpreteren dat het gedrag van supporters van een club puntenverlies kan veroorzaken als een match definitief wordt stopgezet.”

Foto: BELGA

“Geen punten is noodzakelijk”

Standard kreeg van de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie ook twee matchen achter gesloten deuren opgelegd, waarvan één volgde uit een voorwaardelijke straf van maart 2016. “De niet-toekenning van de punten is in proportie met het doel dat voor ogen werd gehouden, maar de sanctie van een match achter gesloten deuren is van een andere aard. Het is een gemengde sanctie, die sportieve gevolgen, gevolgen voor de supporters en financiële gevolgen inhoudt. De automatische toepassing ervan kan buitensporige gevolgen hebben”, verklaart het BAS.

“De boete (5.000 euro) en de niet-toekenning van de punten zijn gezien de ernst van de feiten, noodzakelijk om te strijden tegen het wangedrag van supporters en de antecedenten van Standard gerechtvaardigd. Maar dat zijn wedstrijden achter gesloten deuren niet gezien de inspanningen die Standard levert. De club had de beslissing genomen om geen verplaatsingen voor supporters meer te organiseren, maar dat werd teruggefloten door de Pro League. Op 4 december, de dag van de wedstrijd, had Standard voorgesteld zijn stewards te laten deelnemen aan het fouilleren van zijn supporters bij het betreden van het Stade du Pays, maar ook dat werd geweigerd.”