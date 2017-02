Axel Witsel tekende de voorbije transferperiode een contract bij het Chinese Tianjin Quanjian. Hij verdient er ongeveer 350.000 euro per week, maar ondanks dat monstercontract probeert zijn vrouw Rafaella Szabo via Instagram nog haar oud autootje kwijt te raken. Szabo zette haar oude Ford Ka te koop, en vraagt er nog 4.500 euro voor... Wie interesse heeft: snel zijn is de boodschap. Binnenkort verhuist mevrouw Witsel namelijk ook richting China.