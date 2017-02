Rode Duivels oefenen op 5 juni tegen Tsjechië

In aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden in Estland op 9 juni, houden de Rode Duivels een oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Tsjechië. Dat maakte de Belgische voetbalbond bekend. Het duel vindt plaats op maandag 5 juni, maar waar de ploegen het tegen elkaar zullen opnemen, staat nog niet vast. Wel zal de wedstrijd live te zien zijn op Sporza en RTBF.

Tsjechië en België namen het in het verleden al zes keer tegen elkaar op. Het laatste duel dateert al van augustus 2009 in de Tsjechische stad Teplice. Toen won Tsjechië met 3-1. België kon in de voorbije zes duels twee keer winnen, speelde één keer gelijk en verloor drie keer. Opmerkelijk, als het ging om een kwalificatiewedstrijden voor het WK wist België wel de twee duels te winnen. Tsjechië staat op dit moment de 46ste plaats op de FIFA-ranking.

In die kwalificatiegroep staan de troepen van bondscoach Roberto Martinez na vier speeldagen met het maximum van de punten alleen aan de leiding, met twee punten voorsprong op Griekenland. De Grieken zakken op 25 maart naar het uitverkochte Brusselse Koning Boudewijnstadion af. Drie dagen later, op dinsdag 28 maart, spelen de Rode Duivels in het olympisch stadion in Sochii vriendschappelijk tegen WK-organisator Rusland.