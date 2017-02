Man ondervindt op pijnlijke manier waarom je babyaapjes beter met rust laat

Toerist Bill Eberle heeft op Bali op pijnlijke wijze een belangrijk lesje geleerd. Toen hij enkele aapjes in een dierenpark eten mocht geven, besloot hij om een van de babyaapjes zonder nadenken eventjes te aaien. Geen slimme zet, aangezien de moeder alles zag gebeuren en onmiddellijk boos reageerde.

Eberle plaatste wat videomateriaal van het incident op zijn YouTube-account. “De verzorgers waarschuwen je op voorhand om de baby’s niet aan te raken. Ik had moeten luisteren”, schreef hij er nog bij. De wonde aan zijn hand werd gelukkig meteen verzorgd. “De aap had me goed beet. Ik heb in ieder geval mijn lesje geleerd: raak nooit de baby’s aan”, was zijn conclusie achteraf.