Vier beautytrends voor toekomstige bruidjes

Voor dames die deze zomer hun jawoord geven, is het voorjaar dé periode om hun look als bruid te bepalen. Visagiste Peggy Timmermans, verbonden aan House of Weddings, tipt de trends van 2017.

Puur natuur

Een grote trend bij aanstaande bruidjes? Make-up die niet de indruk wekt dat je veel make-up op hebt. Denk aan een subtiele, gezonde blos op de wangen, een nude lippenstift en een stralende teint zonder meer. Met andere woorden: een zo puur en natuurlijk mogelijk resultaat.

Foto: Instagram / Oscar de la Renta

Subtiel accent op de ogen

Smokey eyes voor de bruid kunnen zeker, maar ga voor een zachte mix van oogschaduw zoals gezien op de catwalks van onder meer Chloé en Bottega Veneta. De gouden regel: laat je ogen spreken, maar houd de rest van je look sober.

Foto: Instagram / Cocohan

Zeg het met mat roze

Volgens Peggy is roze een kleur die niet weg te denken is bij bruidjes. Dit jaar is een matte finish on trend. Denk bijvoorbeeld aan matte roze lippen - even goed deppen op een papieren zakdoekje. De bruid op deze foto van Mira Zwillinger combineert roze lippen met roze, matte oogschaduw en een roosje in het haar. Werk de look eventueel af met een setje valse wimpers voor meer glamour.

Foto: Instagram / Mira Zwillinger

Een beetje kleur met koraal

Niet tuk op roze: ook perzikkleurige make-up is momenteel in de mode. Ook hier is subtiliteit en een zacht eindresultaat belangrijk. Voor durvers: tegenwoordig wordt oogschaduw in koraal- en zelfs kopertinten aangebracht op het onderste ooglid om de blik intenser te maken.

