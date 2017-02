Atlético-verdediger Hernandez vraagt vrijspraak voor huiselijk geweld

Atlético Madrid-verdediger Lucas Hernandez en zijn vriendin, beiden gerechtelijk vervolgd voor een nachtelijke ruzie, hebben dinsdag in Madrid gevraagd om vrijgesproken te worden. De rechtbank houdt de zaak in beraad. Na het verlaten van het gerechtsgebouw trok de 21-jarige Hernandez volgens de Madrileense media meteen naar de luchthaven, waar de Fransman een privévlucht nam richting Leverkusen. Daar werkt Atlético om 20u45 zijn heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League af.

Volgens een woordvoerder van de Madrileense rechtbank verwacht men de uitspraak begin volgende week. Hernandez en zijn vriendin worden vervolgd omwille van huiselijk geweld. Begin februari werd de 21-jarige belofte na een avondje uit door de Spaanse politie opgepakt. Agenten kwamen op 3 februari omstreeks 2u30 naar de woning van het koppel, Hernandez bracht de rest van de nacht door achter tralies.

De voetballer en zijn vriendin hebben geen klacht ingediend tegen elkaar, maar het parket oordeelde dat de feiten ernstig genoeg waren om tot vervolging over te gaan. Het parket vraagt zeven maanden gevangenisstraf voor Hernandez en zes maanden voor zijn vriendin. Als ze veroordeeld worden, zullen ze niet in de gevangenis belanden. Gevangenisstraffen van twee jaar of minder worden in Spanje enkel uitgevoerd als iemand al een strafblad heeft.

Hernandez is bij Atlético Madrid een ploegmaat van Yannick Carrasco. De centrale verdediger geldt als een grote belofte en mocht van coach Diego Simeone dit seizoen al 14 keer opdraven in de eerste ploeg.