Begeleidsters crèche redden kindje van dood

Meise - De begeleidsters van een kinderdagverblijf van Infano in Wolvertem hebben een kindje van vijf maanden gered. Het kindje leed aan een longinfectie en kreeg een toeval tijdens het spelen. De feiten speelden zich vorige week af, maar geraakten nu pas bekend.

Het kindje van 5 maanden -de ouderswensten anoniem te blijven- was vorige week rustig aan het spelen op de speelmat in het kinderdagverblijf ‘Het Zonnetje’ van Infano aan de Ossegemstraat in Wolvertem, toen het plots misliep. Teamcoach Karen Van Damme: “We zagen dat het kindje moeite had met ademen. Het werd helemaal blauw en verloor het bewustzijn. Daarop ben ik beginnen reanimeren en hebben we de hulpdiensten gebeld.”

Bij Infano werken in totaal 480 medewerkers op meer dan 130 locaties voor binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang.