Buffalo’s trekken naar Wembley: één van de 10 meest mythische stadions ter wereld

Het Maracanã-stadion in Brazilië is een van de meest mythische stadions in de wereld. Foto: AFP

AA Gent speelt donderdag in Wembley tegen Tottenham om de 1/8ste finales van de Europa League te bereiken. Normaal gezien speelt de Engelse ploeg in het eigen White Hart Lane, maar door verbouwingen werkt Tottenham zijn wedstrijden af in één van de meest mythische stadions ter wereld: Wembley. Maar er zijn nog klassiekers onder de voetbalstadions. Een overzicht.

Wembley stadion - Engeland

KAA Gent speelt donderdag in Wembley en maakt daarmee de mooiste verplaatsing uit haar geschiedenis. Het oorspronkelijke Wembley werd in 1923 geopend, maar het vernieuwde stadion opende pas in 2007 de deuren. Het heeft 90 000 plaatsen en is daarmee het grootste stadion in Europa dat overdekt kan worden. Vroeger werd het stadion gekenmerkt door twee torens, The Twin Towers, maar die werden vervangen door de bekende Wembleyboog.

Het Braziliaanse icoon Pelé zei ooit: “Wembley is de kathedraal van het voetbal. Het is de hoofdstad van het voetbal en het is het hart van het voetbal.” Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het hetbest gekende stadion in de wereld is. Wereldwijd wordt het gezien als de thuisbasis van het voetbal.

De finale van de F.A. Cup wordt er gespeeld. Het is ook de thuisbasis van de nationale ploeg en in 2012 werd de Olympische finale er betwist. De finale van de Champions League van 2011 en 2013 werd in Wembley gespeeld. Daarnaast zijn er regelmatig concerten, onder meer het legendarische Live Aid concert in 1985 vond plaats in Wembley.

Wembley Stadium. Foto: BELGAIMAGE

Anfield - Engeland

Een andere legendarische voetbaltempel is Anfield. De thuishaven van Liverpool FC werd gebouwd in 1884 en er is plaats voor 54.074 supporters. De Reds verbouwden nog maar pas hun Main Stand waardoor de capaciteit werd uitgebreid met 8500 stoelen. Daarnaast ziet het er ook indrukwekkend uit. Enkel de stadions van Manchester United en Manchester City zijn grotere clubstadions in Engeland.

De supporters van Liverpool staan bekend als hevige supporters die hun ploeg door dik en dun steunen. Anfield boezemt iedere tegenstrever angst in en geen enkele aanhang zingt “You’ll never walk alone” luider. Liverpool wacht al 27 jaar op een titel.

Op Anfield brandt er ter hoogte van het uitvak een eeuwige vlam die de slachtoffers van het Hillsborough-drama herdenkt. In 1989 kwamen in dat stadion in Sheffield bij de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest 96 Liverpool-fans om het leven. De herdenkingsplaats is te bezoeken op Anfield en er hangt ook een gedenkplaat voor het Heizeldrama.

Anfield. Foto: BELGAIMAGE

Old Trafford - Engeland

Old Trafford is het stadion van Manchester United en er kunnen 75,731 mensen in. Daarmee is het het grootste clubstadion in Engeland. “The Theatre of Dreams” is een prachtige voetbaltempel en fans van over de hele wereld bezoeken het stadion.

Sinds voormalig trainer Sir Alex Ferguson de ploeg verliet, startte Manchester United een nieuw tijdperk waarin het nog zoekt naar de glorie van in de jaren van Ferguson. Toch blijft Old Trafford één van de meest legendarische stadions in Engeland, en met uitbreiding Europa.

Old Trafford. Foto: REUTERS

Celtic Park - Schotland

Celtic Park is de thuishaven van Celtic Football Club. Het is één van de oudere voetbaltempels, het stadion werd al geopend in 1892. Er kunnen 60,335 mensen in, en daarmee is het het oudste en grootste stadion van Schotland.

De fans zijn vurig en zullen hun ploeg op elk moment aanvuren, waardoor Celtic Park vaak genoemd wordt als een te bezoeken stadion. Barcelona-legende Iniesta was lyrisch over de beleving nadat hij een match had gespeeld in Celtic Park. “Ik heb al heel veel wedstrijden gespeeld voor Spanje en Barcelona, maar ik heb nog nooit zulke fans gehoord als in Celtic. Ze waren geen enkele seconde stil. De club en de spelers kunnen trots op hen zijn, ze zijn fantastisch.”

Celtic Park. Foto: BELGAIMAGE

De beleving is groot in het Celtic Park. Video: YouTube.

San Siro - Italië

Voetbalfans in Italië en ver daarbuiten kennen uiteraard het San Siro stadion in Madrid. De officiële naam is Stadio Giuseppe Meazza, maar het is wereldwijd beter bekend als San Siro. Het stadion heeft een speciale vorm, vooral de vele pilaren springen in het oog. Het biedt plaats aan 80,018 mensen en werd geopend in 1926. Zowel AC Milan als diens aartsrivaal Internazionale werkt hier haar wedstrijden af. Het is het meest bekende stadion van Italië.

Vorig jaar nog vond de Champions League-finale tussen Atlético Madrid en Real Madrid plaats in San Siro. Ook in 2002 werd de finale van het kampioenenbal betwist in San Siro. Het is één van de meest hoogaangeschreven stadions in Europa.

San Siro. Foto: Photo News

Maracanã - Brazilië

Ook het Maracanã is een stadion dat de term ‘mythisch’ verdient. Het bevindt zich in Rio de Janeiro en de Braziliaanse nationale ploeg geeft er haar tegenstrevers partij. Er kunnen 78,838 mensen in. Het Maracanã was ook het decor voor de finale van de laatste Wereldbeker. Duitsland won toen met 1-0 tegen Argentinië, hoewel het Braziliaanse publiek op een overwinning van Brazilië had gehoopt.

In 1950 vond het “Drama van Maracanã” plaats. Brazilië verloor toen de beslissende wedstrijd in de Wereldbeker tegen Uruguay. Er waren meer dan 200 000 uitzinnige Brazilianen aanwezig in de tribunes. Zij hoopten op een overwinning, maar de Uruguayaan Alcides Ghiggia snoerde hen de mond met het beslissende doelpunt. Het is één van de meest historische wedstrijden in één van de meest mythische stadions ter wereld.

Op de Wereldbeker van 2014 speelden de Rode Duivels er een match. In de laatste groepswedstrijd werd gewonnen tegen Rusland met 1-0 na een doelpunt Divock Origi. Hij werd meteen de eerste tiener na Lionel Messi die op een WK wist te scoren, en dat in het legendarische Maracanã...

Maracanã. Foto: ISOPIX

Camp Nou - Spanje

Camp Nou is de thuisbasis van FC Barcelona en wekelijks bezoeken veel supporters het imposante stadion. Er kunnen dan ook maar liefst 99,000 (!) mensen in. Het is dan ook geen wonder dat het het grootste voetbalstadion in Europa is. Camp Nou is vaak het toneel van vele imposante tifo’s. Barça heeft een gepassioneerde fanbasis en het is een intimiderend stadion om in te spelen.

Op een tribune valt “Mest que un club” te lezen (meer dan een club, nvdr.) , de slogan van Barcelona. Op haar website heeft de Catalaanse club zelfs een gedetailleerde geschiedenis van het stadion staan. Tijdens de Wereldbeker had Camp Nou een capaciteit van 120,000 mensen, maar na wetaanpassingen over staanplaatsen verminderde dat naar 99,000. Het was de thuisbasis van sommige van de meest legendarische spelers zoals Diego Maradona, Johan Cruijff en Lionel Messi.

Camp Nou. Foto: © Carlos S. Pereyra

Estadio Santiago Bernabéu - Spanje

De voetbaltempel van Real Madrid werd geopend in 1947 en biedt plaats aan 85,454 mensen. De thuisbasis van één van de meest succesvolle clubs in Europa trekt natuurlijk veel volk aan. De Koninklijke won maar liefst 10 Europese titels. Real Madrid is een club met een naam en het is dan ook geen wonder dat het stadion ook met gezag wordt aanzien en mythisch wordt genoemd.

Estadio Santiago Bernabéu werd maar liefst tweemaal gerenoveerd om te voldoen aan de ambities van de Galacticos en eind vorig jaar kreeg de Spaanse ploeg groen licht voor nog een derde (dure) aanpassing aan het stadion. Aan het project hangt een prijskaartje van 400 miljoen euro vast.

Er vonden al veel Europese Cup-finales plaats in het Spaanse stadion: in 1957, 1969 en in 1980. Ook de finale van de Champions League werd er gehouden in 2010. En Santiago Bernabéu was ook het toneel voor de finale van de Wereldbeker in 1982.

Santiago Bernabeu. Foto: BELGAIMAGE

Estadio Azteca - Mexico

Hier spelen Club America FC en de Mexicaanse nationale ploeg. Het stadion bestaat sinds 1966 en er kunnen 105,064 mensen in. Het is één van de meest mythische voetbaltempels ter wereld door de beleving in het stadion en de capaciteit. Het is het enige stadion in de wereld waar twee finales van de wereldbeker plaatsvonden: in 1970 en 1986.

Deze voetbaltempel was ook het toneel voor één van de meest historische voetbalmomenten: De Engelse fans zullen het Aztekenstadion vooral herinneren als de plaats waar Maradona zijn “Hand van God”-doelpunt gescoord heeft. Het is het derde grootste voetbalstadion in de wereld.

Estadio Azteca. Foto: AFP

La Bombonera - Argentinië

La Bombonera van Boca Juniors heeft een speciale vorm en er is altijd een fantastische sfeer terug te vinden. Er kunnen 49 000 mensen in en het werd geopend in 1940. De fans blinken uit in de verzorging van een fantastische beleving. Het stadion bevindt zich pal in de wijk La Boca in Buenos Aires. La Bombonera is een bijnaam, want officieel heet het stadion Estadio Alberto J. Armando.

La Bombonera betekent snoeptrommel of chocoladedoos en is een verwijzing naar de rechthoekige vorm van het stadion. Drie van de vier tribunes zijn rond, de andere is recht. De drie tribunes staan als een hoefijzer op de rechte wand waar de VIP-boxen zich bevinden. Het stadion boezemt best wel angst in voor de tegenpartij. De kleedkamer van de bezoekers bevindt zich net onder de sfeertribune van Boca Juniors. En neen, dat is geen toeval... Daardoor komt de tegenpartij vaak met knikkende knieën het veld op.

De supporters zorgen voor een heksenketel en vuren hun team aan. In het filmpje hieronder werd het Braziliaanse Corinthias op een vurige manier welkom geheten voor een wedstrijd in de Copa Libertadores. Diego Maradona speelde nog voor Boca Juniors en wordt er als een God aanzien. De speciale vorm, de capaciteit, maar vooral de beleving zorgen ervoor dat het stadion zeker een bezoekje waard is.

La Bombonera. Foto: AFP