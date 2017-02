Peutertje (2) reageerde op niets meer, tot een kusje van haar zus haar plots weer deed lachen

De Britse peuter Poppy Smith liep op haar tweede verjaardag hersenschade op door zuurstoftekort. Volgens de dokters waren haar overlevingskansen erg gering en de peuter leek nergens meer op te reageren. Maar op het moment dat haar grote zus Macey met haar begon te spelen, begon de peuter tegen alle verwachtingen in terug te lachen.

Poppy werd prematuur geboren en woog nauwelijks een kilogram toen ze ter wereld kwam. De dokters hadden gezegd dat ze zich veel trager zou ontwikkelen dan andere kinderen en waarschijnlijk zelfs nooit normaal zou kunnen lopen. Ze moest na haar geboorte nog drie maanden in het ziekenhuis blijven voor ze naar huis mocht.

Tegen alle verwachtingen van de dokters in, wist het meisje echter al haar mijlpalen te halen. Ze leerde lopen en normaal praten, en hoewel ze aan een aandoening bleek te lijden die ervoor zorgt dat haar gezichtsspieren niet goed werken, ging het het meisje voor de wind gezien haar omstandigheden.

“Rond haar eerste verjaardag konden we haar van de voedingssonde afhalen en doorheen 2016 werd ze elke dag beter en beter”, vertelt haar papa Stephen aan The Mirror. Enkele dagen voor haar tweede verjaardag ging het echter fout.

Haar mama, Amy, probeerde Poppy wakker te maken ’s ochtends, maar dat lukte niet. “We konden haar hartslag voelen, maar ze reageerde nergens op. We wisten dat er iets serieus mis was. Ze ademde maar het was meer een soort snakken naar adem”, aldus Stephen.

Baby brought back to life by older sister blowing a raspberry on her belly https://t.co/QGUmOXslte — Daily Mirror NI (@dailymirrorni) February 21, 2017

Poppi werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en de volgende dag ging het al veel beter. Haar toestand was zodanig verbeterd dat ze zelfs van de beademingstoestellen gehaald werd. Op haar tweede verjaardag, twee dagen later, ging het echter opnieuw mis.

“Ik heb nog nooit zulke pijn gevoeld”

“Een röntgenfoto toonde dat haar longen vol vocht zaten en dat ze opnieuw niet meer ademde. Die nacht begon ze te stuiptrekken en hartaanvallen te krijgen”, vertelt haar papa. “Ze ging snel achteruit.”

Toen Poppy terugkwam van een nieuwe scan, vertelden de dokters haar ouders dat ze zware hersenschade had opgelopen door het zuurstoftekort. Stephen en Amy vroegen of hun dochter ooit nog zou kunnen lopen, maar de dokters waren er zelfs niet zeker van of ze zou overleven.

“Ze voelde niets meer en reageerde niet op het licht dat de dokters in haar ogen schenen.We hielden haar vast, maar ze leek door ons heen te staren. Ik heb nog nooit in mijn leven zulke pijn gevoeld.”

Op Kerstmis veranderde alles echter opnieuw. De hele familie was verzameld in het ziekenhuis om samen te kunnen vieren, en de oudere zus van Poppy speelde met haar zusje. “Dat was het moment waarop ze begon te lachen, toen Macey een kusje gaf op haar buik.”

Vanaf dat uitzonderlijke moment begon de kleine Poppy elke dag weer beter te worden. Nu, negen maanden later, heeft ze opnieuw leren kruipen en spreken. “De dokters staan ervan versteld. Ze zeggen dat ze niet zou mogen kunnen wat ze nu kan. Ze zijn heel blij dat dat we het geval is, maar ze dachten niet dat het kon. Ze bewees hen allemaal het tegendeel.”